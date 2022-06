Ayuntamiento de Durango solo pagará a proveedores que justifiquen cobros

El gobierno municipal de Durango terminará su periodo sin heredas deudas, se pagará a todos los proveedores, afirmó el presidente Jorge Salum del Palacio, tras de precisar que solamente se ha solventado a quienes han justificado con facturas las deudas y recordó que en el caso de Aguas del Municipio de Durango (AMD), donde se tenía un adeudo de 150 millones de pesos, ya se solventó y espera que la de largo plazo también sea cubierta.

A tan solo unos meses de que concluya la administración municipal, el edil capitalino resaltó que los adeudos que se tenían con proveedores al inicio de su administración eran de 150 millones de pesos, cantidad que le fue heredad por la pasada administración.

Dijo que todos los adeudos que han sido justificados a través de facturas, es decir que han sido comprobado que se adeuda, se les ha pagado, quienes no han justificado sus cobros, no se les va a pagar. E incluso no descartó que existen demandas de pago que ya estén en el área jurídica, pero se tendrá que comprobar cada peso que se le cobre al Ayuntamiento.

Asimismo, aclaró que existen otros acreedores que al no poder comprobar, ya no se acercaron a realizar los cobros que al inicio estuvieron realizando.

Imagen ilustrativa | Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Salum del Palacio, afirmó que la nueva administración municipal recibirá las arcas del Ayuntamiento sin adeudos como los que la actual recibió, "por ejemplo, tan solo en Aguas del Municipio se tenía una deuda de 150 millones de pesos, la cual afortunadamente ya fue solventada", dijo.

Agregó que en este organismo descentralizado, además de cumplir con dicha deuda y con la deuda a largo plazo, se han podido hacer obras importantes como es el caso de la reposición de redes de agua potable, redes de drenaje sanitario y pluvial, así como tratamiento de las aguas.