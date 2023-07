Brillo, tacones y mucho glamour, así es el estilo de Ginebra Monster

La popularidad de la cultura drag va en aumento, especialmente entre las generaciones más jóvenes, pues no solo funge como una forma de entretenimiento sino que además permite visibilizar la lucha de la comunidad LGBTQI+ a través del arte y el brilloteo.

Reality como RuPaul’s Drag Race o la producción mexicana La Más Draga, han abonado a que el furor por las drags queens y kings tomé otro sentido en la sociedad. Gracias a estos hemos conocido grandes talentosos artistas internacionales, además de comprender que este arte evoluciona y no se puede enfrascar en un solo concepto.

Fue gracias al drag que Hiram descubrió la dualidad entre la escencia masculina y femenina / Foto: Kathia Gamero | El Sol de Durango

Así lo demuestra el duranguense Hiram Martínez, de 25 años de edad, quien da vida a Ginebra Monster desde hace cuatro años. Su mayor inspiración es Lady Gaga, le motivó a mostrarse en quien realmente es.

Fue gracias al drag que Hiram descubrió la dualidad entre la escencia masculina y femenina, sin tener que encasillarse en algún género, al descubrir que es una persona nobinaria, el cual se designa a las identidades de genero que se reconocen como aspectos femeninos y masculimos, no son hombres o mujeres. Utilizando pronombres neutros, por lo que piden que se les identifique como tal. Por ejemplo, "elle".













El drag me mantiene con vida

A través de los realitys o shows de drag comenzó a identificarse con este tipo de personajes andróginos, ya que reconocía en ellos un símbolo de fuerza y empoderamiento, "pues sin importar lo que piensen los demás, me siento afortunado de contar con el apoyo de mi familia, ya que tanto mis tías como sobrinas también forman parte de la comunidad LGBTQI+".

Sin embargo no todo es color de rosa, pues ante la sociedad, ha sido difícil poder sobre llevar comentarios negativos y agresiones hacía Hiram, quien señala que llegó ser víctima de Bullying cuando iba a la escuela.

Pero no fue suficiente para vencerlo y con ayuda psicológica logró tomar las riendas de su vida, especialmente para superar cualquier obstáculo que se presentara en su proceso.

Con el tiempo, Hiram ha explotado su creatividad a través de Ginebra, "más que portar una peluca, maquillarse y vestir bien, he descubierto mi talento artístico", asegura con una sonrisa en su rostro. El joven artista destaca que su hobby favorito es bailar y crear coreografías para entretener e inspirar no solo a la comunidad, si no a la sociedad en general.

Con el tiempo, Hiram ha explotado su creatividad a través de Ginebra / Foto: Kathia Gamero | El Sol de Durango

"Un drag que te haga sentir algo, simplemente con su show, ese es un drag", menciona Ginebra al resaltar que más que vestir de manera extravagante, su objetivo principal es expresarse sin limites y ayudar a otros a ser ellos mismos.

De allí nació su proyecto de armar su propio colectivo llamado "Casa Monster", donde le abre las puertas a todas aquellas personas con diversos talentos que desean expresarse en el escenario a través de la fotografía, el canto y el baile.