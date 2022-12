Busca protección civil evitar casos de intoxicación en temporada decembrina

Hasta el momento no se ha reportado ningún caso de intoxicación por monóxido de carbono en viviendas de Durango capital, sin embargo como medida preventiva se pide a la ciudadanía tener cuidado al utilizar anafres dentro de su hogar para calentarse, pues deben recordar que se puede utilizar siempre y cuando sea un espacio ventilado y amplio.

Gustavo Paredes Moreno, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC), recordó que el año pasado una familia completa resultó intoxicada en temporada decembrina, pues estaba utilizando un anafre en un espacio cerrado y sin ventilación, pero la recomendación general es no usarlos dentro de las viviendas.

Explicó que muchas veces las familias no piensan, o no detectan que hay riesgos hasta que se presenta la situación, y en muchos casos, es por usos y costumbres, entonces no se tiene la cultura de la prevención, por ejemplo cuando utilizan anafres, se cree que echando cascaras de naranja arriba del carbón, no va a provocar ningún daño a la salud, y es falso.

“Nosotros estamos yendo a los lugares, para hacer consientes de los riesgos a la gente”, sobre todo en las 26 zonas vulnerables detectadas en el municipio, colonias y asentamientos en la periferia, que es donde acostumbran utilizar diversos artefactos para calentarse.

Por ejemplo en zonas de la periferia, la gente hace hoyos para echar basura y desechos, y a veces acuden vándalos de otras colonias y les prenden fuego, por eso también se dan las llamadas preventivas a la ciudadanía de que se puede provocar un incendio en cualquier momento, por eso se debe tener cuidado al tirar un cerillo o cigarro.

Para evitar incendios en los pastizales de las salidas de la ciudad, o de lotes baldíos, se recomienda tener los espacios libres de basura o hierba, evitar fragmentos de vidrio que se pueden convertir en fuentes de calor, y llamar inmediatamente al 911 para reportar cualquier emergencia.

Puntualizó que la DMPC, es una dependencia preventiva, por lo que se hacen campañas a nivel social pidiendo a la ciudadanía tener cuidado ya que a veces un incendio se puede provocar, pero es necesario resguardar la integridad propia y de la comunidad.