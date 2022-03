Cancelación de escuelas de tiempo completo, retroceso en la educación: Héctor Arreola

Para el excoordinador de Universidades Politécnicas y Tecnológicas en el país, Héctor Arreola, la cancelación del programa escuelas de tiempo completo es un retroceso en el contexto educativo básico de México.

En entrevista con El Sol de Durango, el también es director general de Institutos Tecnológicos, dijo tajante para entronizar el tema: "simple y sencillamente representa un retroceso; se había dado un paso muy importante, al cual se había aspirado por mucho tiempo, con el fin de ayudar a los padres y madres de familia que requerían de que sus hijos tuvieran más tiempo y atención en la escuela.

Se estaba trabajando, reforzó, de manera muy eficiente, coordinada, con trabajo de los padres de familia bien organizados", detalló.

El espacio de la escuela, representaba más allá no solamente de la formación sino de la extensión de la casa y no era regalarles flojera a los padres de familia, sino por el contrario, era apoyarlos para que desarrollaran sus hijos en la escuela y a la vez, los papás pudieran desarrollar sus actividades profesionales con mayor libertad; “definitivamente se hizo lo contrario a lo que debería de hacerse, que sería abrir más escuelas de tiempo completo. Esto representa un retroceso extraordinario”.

A pregunta expresa, el especialista académico, reconoció; “sí es cierto, se requieren muchos recursos y no solamente para medio rural y para medio urbano, que fue la justificación que dieron para cancelar, pero hay muchos recursos que se podrían tomar de otro lado y no de un programa tan noble y loable, sensible, para la familia”, concluyó.