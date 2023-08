CDE Durango celebra la victoria del PAN en el Primer Foro Regional

El Comité Directivo Estatal encabezado por Mario Salazar y la comunidad panista del estado de Durango se unieron en una celebración festiva para conmemorar el éxito del Partido Acción Nacional (PAN) en el Primer Foro Regional llevado a cabo en la entidad. El evento contó con la presencia del presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, así como con los dos aspirantes del partido Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, quienes buscan liderar el Frente Amplio por México.

La unión de los dos aspirantes fue resaltada por Marko Cortés como un hito importante para el partido, destacando que este proceso ha consolidado la unidad de Acción Nacional como nunca antes. Cortés enfatizó la importancia de encontrar la persona adecuada para enfrentar los desafíos actuales y convencer a la población mexicana.

La familia PAN lista y unida para lograr el cambio en México. #LaFuerzaQueNosMueve pic.twitter.com/8KQJzQTjTl — PAN Durango (@CDEPANDurango) August 18, 2023

En palabras de Marko Cortés, "ustedes me conocen aquí en Durango, he venido muchas veces, muchas mesas políticas, muchas decisiones difíciles. Y lo que he buscado en la dirigencia nacional de nuestro partido es construir unidad. Yo hablé con mi querido Santiago y hablé con Xóchitl y con los demás aspirantes, hablé con los gobernadores, hablé con los alcaldes, lo dije en el Consejo Nacional, lo dije en la Comisión Permanente, esta no es una cuestión interna de a ver quién gana y qué grupo; no, es ver con qué persona podemos ir a ganar, a convencer a las y los mexicanos."

Salazar Madera, así como diputados federales, locales y el alcalde Toño Ochoa, se comprometieron a mantener la unidad en el partido, reconociendo que solo a través de un esfuerzo conjunto podrán llevar al país hacia adelante.

En el Frente Amplio por México se permite el debate:, indica @MarkoCortes, además agregó: “hoy se habla más del Frente Amplio por México, del proceso que hemos convocado que del de las mal llamadas corcholatas del presidente @lopezobrador_". pic.twitter.com/EKvk70xSCo — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) August 18, 2023

El PAN en Durango asume el desafío de defender y rescatar a México de las amenazas populistas y dictatoriales, demostrando ser una generación de panistas valientes y comprometidos con el bienestar de la nación, aseguraron.