Exigen cambio de estrategia de seguridad

DURANGO.- Con un escenario dispuesto para quienes hoy encabezan las aspiraciones a encabezar la candidatura para la Presidencia de México por el Frente Amplio, este jueves se llevó a cabo el segundo de cinco Foros Regionales que se realizarán a nivel nacional para que quienes aún se mantienen en la contienda, debatan sobre las estrategias que se necesitan para mejorar el país.

En esta ocasión el mensaje que permeó en la participación de los aspirantes Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel; fue el cambio de estrategia en la seguridad, esto ante la reciente desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, que hoy en día mantiene conmocionado al país entero ante la escena de violencia que se encontró y que es parte de las noticias diarias en México.

En esta ocasión el mensaje que permeó en la participación de los aspirantes fue el cambio de estrategia en la seguridad/ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Durante su participación fue Beatriz Paredes quien hizo un recuento de las cifras de muertos que se tienen en el país y que hoy en día exigen un cambio de timón en la política de seguridad pues estimó que de continuar con los números que se registran hasta el momento, más de 160 mil mexicanos han muerto a consecuencia de homicidios dolosos, señaló la priista.

Beatriz Paredes quien hizo un recuento de las cifras de muertos que se tienen en el país / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por su parte Xóchitl Gálvez, aseguró ante el micrófono que hoy México está de luto, “lo que pasó en Lagos de Moreno, nos debe horrorizar a todos los mexicanos”, por lo que exigió que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se deje de ocurrencias e impunidad “basta de incapacidad y corrupción”, advirtió la panista.

“Las elecciones están muy lejos, pero la realidad nos golpea a la cara (…), cinco jóvenes nos exigen que levantemos la voz y pidamos justicia, ya basta”, sentenció la única priista en la contienda, al ser quien aprovechó mejor los minutos al defender su postura en un formato que no dio pie al debate, sino solo a la exposición de ideas.

Un precedente en este Foro de discusión del Frente Amplio por México / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

De acuerdo con datos expuestos, mismos que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, 15 mil mexicanos fueron asesinados, es decir, 83 muertes diarias y de estas al menos 10 corresponden a mujeres; de ahí que la pregunta que se puso a discusión es: ¿se podrá revertir el modelo de justicia en México como actualmente lo vivimos?.

Para esto Xóchitl Gálvez utilizó la famosa frase del presidente de la República, pero en esta ocasión no habrá abrazos, pues para batir la delincuencia es necesario contar con inteligencia, tecnología, corazón y firmeza, “tengo los ovarios para combatir a los delincuentes”, dijo finalmente, frase que fue aplaudida por el público asistente.

"Tengo los ovarios para combatir a los delincuentes”, afirmó Xóchitl Gálvez frase que fue aplaudida por el público asistente / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Para ello propuso hacer uso de la justicia cívica pues advirtió que muchos de los grandes delincuentes comenzaron con la reincidencia de delitos menores y la falta de sanciones administrativas, “dejémonos de echarnos la bolita”, aseguró la panista.

Para Santiago Creel es necesario reestructurar de fondo el sistema de seguridad incluyendo la procuración, administración de justicia y el sistema penitenciario. Y es que 14 mil delitos por cada 100 mil habitantes son los que se deben combatir, de ahí que policías estatales municipales y federales, deben trabajar con ámbitos de competencia definidos.

Para Santiago Creel es necesario reestructurar de fondo el sistema de seguridad incluyendo la procuración, administración de justicia y el sistema penitenciario / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Para Paredes, este no es un asunto de programas, sino de eficacia y firmeza, por ello destacó la coordinación que existe en estados como Coahuila y Durango.

“Necesitamos garantizar que los centros de reclusión no sean la escuela de delincuentes, es grave que no haya una política integran de readaptación social que garantice la verdadera reinserción social”, de ahí que propuso una estrategia de readaptación social integral que esté en manos del Estado Mexicano y no subsidiado.

Otros temas se centraron en la corrupción y la intención de desaparecer las instituciones que la combaten, así como la protección de los Derechos Humanos, en este tema los tres coincidieron en la protección a aquellos de los indígenas, muchos de los cuales han sido desplazados de sus comunidades derivado de la inseguridad.