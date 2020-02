CECAN cuenta con medicamentos suficientes: KP

El Patronato del Centro Estatal de Cancerología, esta con la incertidumbre de que vayan a escasear los medicamentos para atender problemas de cáncer, por el momento se tienen los productos para atender la necesidad de los pacientes, declaro Irasema Kondo Padilla, Presidenta de dicho organismo.

Durante la charla realizada con la Presidenta del mencionado Patronato, reconoció que a nivel nacional existe un desabasto de medicamentos para atender problemas de cáncer, hay problemas en los laboratorios.

Comento que en el caso de Durango, por el momento no tienen problemas de desabasto, la situación no es tan grave como en otros estados, el gobierno ha sido previsor y se adquirieron las claves que se necesitan, el Patronato ha entrado a comprar bastantes medicamentos, sobre todo por la premura, no queremos esperar a que falten.

Constantemente estamos reunidos con los médicos y directivos del Centro Estatal de Cancerología para saber que medicamentos son lo que se necesitan, porque tenemos que asegurar la compra antes de que se escaseen, pues algunos laboratorios ya nos han dicho que no lo tienen.

Aun tenemos medicinas gracias a la planeación de los Servicios de Salud y del Patronato, el Centro tiene para satisfacer la demanda, tenemos garantizadas las quimioterapias, afirmo la Presidenta Irasema Kondo Padilla.