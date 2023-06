Cerca del 30% de empresarios duranguenses requieren apoyos para impulsar sus negocios

Los nuevos impuestos y aumento a insumos han sido un golpe duro para los empresarios del sector restaurantero, alrededor del 30 por ciento de los afiliados requieren recursos para impulsar sus negocios, afirmó Adriana Porras Zubiría, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

“En general el sector si está golpeado por todos los aumentos que hemos tenido, desde la canasta básica, nuestra materia prima, pero también aumento de sueldo, aumento en las vacaciones, y todo tipo de impuestos nuevos” dijo.

La informalidad también es un problema grave para este sector / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La presidenta de Canirac, subrayó que no ha habido ajuste a los precios al consumidor acordes a los aumentos a insumos, para no enfrentar problemas de falta de mercado, y también en este sector en particular hay mucha competencia.

“El sector restaurantero, es buena oportunidad para un autoempleo, muchos nos vamos por la opción de poner un restaurante, pero no es nada fácil porque hay mucha competencia, entonces lo que hacemos es castigar las utilidades cada vez más” señaló.





Adriana Porras Zubiría, resaltó que alrededor del 30 por ciento de los afiliados al sector restaurantero, requerirían algún esquema de préstamos para poder sortear llama a la economía que se registra en el estado, algunos tienen expectativas de crecimiento, y otros aumentar sus servicios para aumentar más la afluencia de clientes, pues se deben buscar las opciones y las herramientas que permitan el aumento de la venta.

La informalidad también es un problema grave para este sector, pues quién es están cobijados en la informalidad, no cumplimentar ningún reglamento y Norma en materia de salud, no pagan permisos ni impuestos, y eso les permite bajar sus precios, dijo la Presidenta de Canirac.

El aumento de la temperatura ambiente del estado en la última semana, ha sido factor para el aumento en el consumo de productos y alimentos preparados fríos hasta en un 40 por ciento, mencionó.

Sin embargo, la ola de calor también se ha traducido en un aumento de hasta el 50 por ciento en el consumo de energía eléctrica, por el uso de ventiladores, refrigerados, congeladores y otros.