¿Cómo atiende la UJED las denuncias de violencia de género?

Tras la serie de acusaciones que han surgido donde se señala a docentes por presunto acoso sexual, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), reiteró la existencia de la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia de Género desde la cual se ha generado una estrategia de prevención en la que se tiene el compromiso de atender todas las denuncias que se reciban a través del protocolo cuya intención es darle la certeza de legalidad para ambas partes.

Según lo informado por la titular de dicha área, Berenice Rivera, aseguró que “existen los mecanismos necesarios y suficientes para que la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo), tengan la posibilidad de interponer una queja cuando ellos se vean amedrentados o vulnerados en sus derechos humanos”.

La Unidad de Atención y Prevención a la Violencia de Género tiene el compromiso de atender todas las denuncias que se reciban / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

A través del diseño de una estrategia de prevención se pretende llegar a todas las unidades académicas para brindar capacitaciones donde se explica de manera clara y precisa cuáles son los mecanismos que existen para interponer una denuncia o una queja.

“La idea del protocolo de atención a la violencia de género hace un énfasis en generar diversos caminos por los cuales un estudiante o docente puede llegar a interponer una queja”, comentó la especialista, quien aseguró que el primer paso es tener un acercamiento con la persona encargada del protocolo en cada unidad académica, pues ya existe una persona designada en cada una y cuentan con el aval de la institución para desarrollar sus funciones.

Sin embargo este no es el único camino, “puede pasar que en alguna unidad académica algún alumno piense que no es de confianza la persona consejera y no por eso se detendrá en poner una denuncia o queja”, comentó, por ello también pueden hacerlo a través de un correo electrónico atencionausuarios@ujed.com.mx, en donde de inmediato se contestará.

Asimismo pueden llegar directamente a la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia de Género donde el personal recibirá la queja de manera directa.

“El protocolo está elaborado de tal forma que respeta garantiza y protege los derechos humanos de los universitarios y evitar todas estas conductas”, comentó la directora de dicha Unidad de Atención, quien dijo estar comprometida con la prevención y generación de espacios universitarios libres de violencia de género.