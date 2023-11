Alumnos toman FACSA; exigen la salida de más docentes

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- En la reunión con el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos, no se llegó a ningún acuerdo, incluso los padres de familia de los alumnos afectados se retiraron molestos de la junta, ya que no se ofreció una solución de fondo, sólo se despidió al maestro Omar "N" pero hay al menos seis docentes más que están siendo acusados de presunto acoso y siguen en el plantel.

Así lo declaró una de las estudiantes víctima del maestro Omar, quien interpuso una denuncia ante la Vicefiscalía Zona Laguna, señalando que el delito que se persigue en su caso lo destacaron como Violación a la Intimidad Sexual, sin embargo la carpeta de investigación extrañamente está desaparecida.

Al ser entrevistada afuera de la Faculta de Ciencias de la Salud (FACSA-UJED), la joven pidió omitir su nombre ni tomarle fotografía o video, pero al tener el valor de hacer la denuncia explicó que tuvieron una reunión con el rector de la UJED en la que estuvieron presentes los padres de familia de los afectados, varios alumnos, sociedad de alumnos, Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD), e incluso algunos representantes de la manifestación que se hizo la mañana del lunes, pero no se llegó a ningún acuerdo.

“Incluso nuestros padres se levantaron muy molestos y se retiraron de la junta, porque realmente no se ofreció ninguna solución de fondo, sólo que se despidió al maestro acosador, incluso el rector dijo que es lo máximo que se puede hacer de parte de la Universidad”, agregó.

Asimismo, la estudiante aseguró que lo que se busca es que se despida a todos los maestros acosadores y que ya no formen parte de la Facultad, "pues hay quienes tiene señalamientos pero lo único que hacen es que lo quitan de los puestos de poder que tiene y lo cambio a otro lado, pero van a seguir frente a grupo y no queremos eso".

Continúo, "por eso nos preguntamos, ¿cómo pueden permitir eso?, vemos que es lo que hicieron con el maestro Omar lo quitaron frente al grupo y lo mandaron a investigación y por eso nos grabó a nosotros, aquí el problema es que quieren hacer lo mismo con otros docentes que se está acusando de lo mismo, tal como Gerardo y muchos más que vienen en un pliego petitorio".

La afectada destacó que la única solución de las autoridades fue mover del cargo los maestros señalados de acoso, "duramos siete horas en la reunión, pero vemos que no se llegó a una solución de fondo, afirmó la joven estudiante".

Puntualizó que exigen el despido de los seis maestros señalados de acoso, "algunos tienen puestos como encargados de servicio social, otros secretario académico, a los cuales nada más los quitaron de su puesto pero van a seguir perteneciendo a la facultad hasta que se compruebe que son culpables y por lo pronto no los pueden sacar.

Pero para nosotros lo más correcto es que te los quite el cargo y mientras se hace la investigación y si se comprueba que es inocente, que lo regresen a su cargo, pero dudo mucho que suceda esto, porque las pruebas ahí las tienen, ahí se las pusimos por parte de muchas alumnas".

Respecto a la denuncia, dijo, “ahorita sólo está mi denuncia en la Vicefiscalia zona uno Laguna, sin embargo ayer lunes me comentaron que mi carpeta está desaparecido, porque nos dicen que se mandó hace dos semanas a Durango pero de Durango marcan para acá y dicen que en tres días se las mandan, de ahí que la carpeta pues no sabemos dónde está y pues la carpeta no puedes aparecer así como así”.

Para concluir, la estudiante indicó que continuarán con la toma de la FACSA hasta que les den una solución a sus demandas.