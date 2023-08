Con cámaras buscan garantizar la seguridad en el transporte público

“Somos agredidos muy frecuentemente los conductores de taxis y camiones, por 200 ó 300 pesos han agredido a compañeros, tenemos el caso reciente de un compañero taxista asesinado, pero también por el tema de acoso contra mujeres se implementaron cámaras desde hace cuatro años en los 180 camiones que circulan en la capital, ahora el programa se ha extendido a los taxis, ya son 20 los que cuentan con cámaras en su unidad", así lo expresó el secretario General de Choferes de la Alianza, Raúl Medina Samaniego.

Aunque se planea que en determinado momento cuenten con cámara los 2 mil 300 taxis que son parte del sindicato, ya han surgido las primeras dudas entre los pasajeros, “no se trata de incomodar a los usuarios, es cuestión de seguridad, y se les dice que hay cámaras, y si no se quieren subir no hay ningún problema, por eso poco a poco vamos a ver cómo va progresando, porque esa es información es importante para coadyuvar con las investigaciones, cuando hay denuncias".

La sociedad debe saber que esa información es para verificar que no ocurran incidentes, o si ocurren se tomen las medidas pertinentes, pero hasta el momento la mayoría de quejas de los usuarios han sido falsas, de 10 quejas o denuncias ocho son infundadas, por eso es bueno tener ese sistema de seguridad, para usuarios y transportistas, nosotros acudimos a la plataforma, esa información que no se pude modificar se entrega directamente a las autoridades, y con eso ellos determinen la responsabilidad.

Asimismo, destacó que tienen zonas calificadas de riesgo, algunas son la Colonia Dolores del Río, Las Palmas, Legisladores, Mayagoitia, Ignacio Zaragoza, polos bien identificados, "pero finalmente tenemos que hacer el trabajo, no podemos decirle al pasaje, oiga bájese aquí porque yo no puedo entrar, ellos abordan las unidades precisamente para llegar a su destino sin correr un riesgo, pero el riesgo no lo llevamos nosotros”.

Sin embargo lo único que se puede realizar hacer en esos casos es monitorear, comunicarse y detectar cuando entran y salen las unidades de esas zonas de peligro, "nos comunicamos por radio, por la plataforma Alianza Go, y por el celular. Hace casi dos meses, mataron a un compañero en el Viva Reforma, afuera de un Oxxo, de ese caso sigue la investigación, pero aún no se nos ha brindado información al respecto".

Mientras que respecto al tema de acoso sexual, la indicación que tienen los conductores es reportar inmediatamente a las autoridades, no pueden ser parte, pero tienen que coadyuvar con las autoridades, les decimos que no se dejen llevar por el impulso y quieran agredir, porque puede salir contraproducente.

Las unidades además de las cámaras, se monitorean por GPS, entonces cuando hay una queja nos dicen la hora, y con las imágenes de la cámara se puede verificar, no solamente es hacer el señalamiento, hay que verificarlo, y si la denuncia es en contra de un chofer, “desde luego que lo vamos a señalar, pero sino es culpable, desde luego que lo vamos a defender, se tiene la información".

El hecho que ocurrió de una agresión contra una jovencita, en el transporte público, fue en “un autobús de nosotros, el número cinco de la ruta la Piedrera, la usuaria lo reportó al chofer, entonces se hizo el llamado a las autoridades, ya estaba la patrulla en el Seguro Social, el señor se quería bajar, y no lo dejaron”.

Aseguró que todo lo hacen en pro del usuario, "porque también hay otro tipo de señalamientos, cuando usuarios se quejan de los choferes, de que me aventó el pasaje, o me trato mal, la implementación de las cámaras nos han servido muchas cosas, esa información ayuda a verificar todas esas cuestiones.".

Fue el 14 de julio pasado cuando se instalaron los primeros 10 equipos de seguridad con cámaras para el mismo número de unidades, y este fin de semana se sumaron otros 10 equipos, las imágenes y sonido es información que se sube directamente a una plataforma no se puede modificar por el conductor, ni por la empresa contratada.