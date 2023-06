Condenan diputados agresión a menor en CBTIS 89 de Durango

“Es inaceptable que una madre de familia adulta ingrese a una institución educativa a agredir a una niña, eso es violencia infantil y se castiga, tiene que haber sanción, no hay forma de que no se tenga una sanción y estaremos siguiendo el actuar de las autoridades para que hagan lo correspondiente", así lo manifestó la diputada de Durango, Sughey Torres, sobre la menor que fue agredida por una mujer en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 89, hecho que fue difundido en un video a través de redes sociales.

Indicó que esta acción también es el reflejo de la violencia que se vive en Durango, una sociedad con falta de empatía, con faltas de respeto con el otro, y “violencia genera violencia, si como mamá quieres darle el ejemplo a tu hija, y te está viendo que estas agrediendo a otra persona, pues va a pensar que podrá agredir a otra persona y que nada va a pasar, pero no es posible de que ocurra una situación así, verdad lo digo como madre de familia".

Asimismo la legisladora indicó que en la actual sociedad ya no hay valores, "somos una sociedad totalmente perdida, no hay conciencia de las acciones que hacemos, y ya no hay respeto tampoco con la autoridad, porque como es posible que te atrevas a ingresar hasta la escuela a agredir a una niña”.

Sughey Torres dijo desconocer el motivo que haya desencadenado la agresión, sin embargo aseguró que no se justifica por el motivo que haya sido, por ello pidió una sanción como advertencia a otras madres y padres de familia o a cualquiera que atente en contra de cualquier menor.

Madre ataca físicamente a una alumna del CBTIS 89 en Durango / Foto: cortesía | @cbtis89oficial

Sobre la responsabilidad para la institución donde se llevó a cabo la agresión, la diputada comentó, “yo lo que he escuchado y he leído es que la escuela tiene protocolos de seguridad, tiene filtros para poder acceder a las instalaciones, y la mamá argumentó que iba a revisar las calificaciones de la alumna, por eso se le da el acceso”.

Finalmente dijo que este acto por parte de la mujer demuestra la falta de empatía y falta de respeto a la institución, "porque independientemente de los protocolos de seguridad en la escuela, se aprovechó de la disposición de la institución para ingresar, pues en muchos casos los padres de familia se molestan sino los dejan entrar, pero aquí lo importante es que cometió un delito al interior", puntualizó.