Continúa reordenamiento en el Parque Guadiana; inhabilitan 8 juegos mecánicos

Reordenamiento en el Parque Guadiana de Durango capital continúa, este día se inhabilitaron ocho juegos mecánicos, que se suman a los seis que se retiraron el pasado fin de semana, y sobre el tema, el propio alcalde Toño Ochoa declaró el pasado jueves 9 de febrero, “no es atacar ni ofender a los comerciantes, sino recuperar un espacio para dignificarlo, tenemos que tener orden, necesitamos una ciudad más ordenada".

Las acciones de reordenamiento han generado también manifestaciones e inconformidad entre los comerciantes del parque, y ante ello, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Toño Morales, precisó que el parque Guadiana esta “secuestrado” por algunos líderes de comerciantes, que incluso cobran rentas a los vendedores para que puedan permanecer.

Aclaró “a los comerciantes con permiso no se les va a tocar, ni a quienes quieran regularizarse, solo a quienes estén al margen de la ley”, porque lamentablemente luego del accidente donde resultó lesionada una menor, se percataron que el juego mecánico no tenía permiso ni dictamen de Protección Civil, y no era el único en esa situación.

Dijo que el objetivo principal, es no poner en riesgo la vida de un niño o de un adulto, por eso presentó un punto de acuerdo en la pasada sesión de Cabildo, reconociendo que “el parque necesita cirugía mayor”, y todos los regidores estuvieron de acuerdo, porque además el Parque es un área protegida desde el 2020.

El regidor indicó que con el accidente que se le dio a conocer por la propia familia de una menor en un juego mecánico, ya cuenta con una denuncia penal y administrativa contra quien resulte responsable, pero de entrada “el juego mecánico no tenía permiso, no tenía dictamen de protección civil” y estaba siendo operado por una persona menor de edad, y no se puede ser omisos como autoridades.

También sobre las manifestaciones de este viernes 10 de febrero, la regidora Arlina Adamen y presidenta de la Comisión de Actividades Económicas, respondió vía telefónica, que el reordenamiento va a seguir, pero si los comerciantes “no solicitan su permiso, sino cumplen con la reglamentación de imagen urbana, o con la reglamentación para tener un puesto, pues no va a haber permiso”.

Indicó “desde que inició esta administración, estamos muy comprometidos en reordenar, no solo el Parque Guadiana, se han tomado acciones donde hay romería, comercio y ambulantaje”, me queda claro que se molesten, pero el trabajo de la comisión es ver por todos los ciudadanos, todos somos dueños del parque, no pertenece a un líder o a un solo comerciante, y lo vamos a regularizar para que sea un lugar seguro, esa es la intención, porque hasta ahora se encuentran laborando de manera irregular, no tienen permiso.

Sobre el operativo de este día, el juez cívico municipal, Mario Pozo Riestra, detalló que se respetó a quienes tenían su permiso de 2022, dando oportunidad a que puedan tramitar el de este año 2023, igual “retiramos a aquellos puestos que no tienen permiso de permanecer de manera fija en la infraestructura del parque”, porque sus permisos son para puestos “semifijos”, los tienen que quitar y poner los días que tienen autorizados para trabajar, que usualmente son fines de semana y días festivos.

Aseguró que serán retirados quienes no garanticen la seguridad de los usuarios, ni cumplan con la instalación adecuada, porque muchos estaban colgados “con diablitos”, pero de ninguna manera es un acoso a los comerciantes, incluso se les reconoce la tregua de no pago que se les dio por la situación de la pandemia en 2020 y 2021.

“Se les han pedido sus permisos, y argumentan que los tienen los lideres, cuando no tienen por qué tenerlos un líder, si son permisos individuales e intransferibles y se deben tener a la vista como lo marca el reglamento”, puntualizó no queremos quitar a la gente del parque, sino que este regular.