Cuestionan prácticas irregulares en el proceso interno de Morena

"César Cardosa Torres, director del ISSSTE Durango, sí apoya y promueve a Marcelo Ebrard, pero el personal no lo está promoviendo, ni en horas y días hábiles, tampoco están usando las oficinas", así lo manifestó Ignacio Aguado, coordinador del equipo de Marcelo en Durango. Afirmó que la postura que señaló Marcelo Ebrard a nivel nacional fue debido a las prácticas que la gente rechaza, cuestiones irregulares que se están viviendo en el proceso interno de Morena.





Ignacio Aguado indicó que hay gente que no está alineada a los principios básicos de Morena, como "No mentir, No robar, No traicionar", ya que dentro del movimiento se está llevando a cabo acarreo, dispendio, distribución de despensas, compra de encuestas e inducción de programas sociales. También se está utilizando la infraestructura humana y material de los entes gubernamentales en todo el proceso. "Si no se denuncian estas prácticas, se convierte uno en cómplice de ellas, por lo que era necesario hacer las denuncias correspondientes".

A pesar de que los acuerdos aún no se han cumplido en su totalidad y que aún se ven prácticas de acarreo, mencionó que Marcelo Ebrard está liderando en las encuestas, lo que ha llevado a un fuerte gasto de 13 millones de pesos solo en Facebook para promover a Claudia Sheinbaum y atacar a Marcelo Ebrard. "Esto no debería estar sucediendo, y si se calla ante estas prácticas, se estaría aceptando y siendo cómplice de ellas".

Esta es la encuesta más reciente que ví , esta mañana, por eso el acarreo desaforado y brigadeo intensivo en muchos estados. pic.twitter.com/wzljlH9GiV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2023

Marcelo Ebrard denunció estas prácticas de manera responsable, ya que no se puede ser cómplice. Los señalamientos sobre estas prácticas se hicieron por escrito al dirigente nacional Mario Delgado desde diciembre. enfatizó que si Claudia Sheinbaum realmente estuviera liderando, no necesitaría mostrar un gran despliegue como lo hace con las fotografías de personas acarreadas y manipuladas. "Si realmente tuvieran ventaja, no requerirían derroches ni la compra de encuestas".

El proceso de selección del candidato está a pocos días de cerrarse y el equipo de Marcelo Ebrard está contento, “porque cada vez la gente observa quien está hablando con la verdad, quien es alguien sincero, quien es alguien productivo, efectivo y de alta visión, preparado, con experiencia, y ese es Marcelo Ebrard a las luces y vista de todos” , finalizó.