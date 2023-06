Alteración de precios en productos; principales demandas que recibe Profeco

Las principales demandas que recibe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Durango son el cumplimiento de garantías y contratos, las cuales van dirigidas principalmente para oficios como carpinteros, herreros o mecánicos, indicó el director de zona Fernando Álvarez León.

Te recomendamos: Se disparan precios de la canasta básica en Durango

Explicó que las personas acuden en busca de que se retribuya el dinero que pagaron por un servicio que no se realizó o no quedo bien, en segundo lugar de las demandas se posiciona la entrega de productos, esto en su mayoría debido a que no se realizan.

“La mayoría de las veces debido a que les muestran el producto en una dispositivo móvil (tableta) y no hay en existencia, no entrega ni el producto ni el dinero”, dijo el entrevistado quien puntualizó que luego de casi un mes de espera las personas afectadas acuden a la Profeco para interponer la denuncia pertinente.

Álvarez León comentó que dicha situación se presenta de mayor manera en tiendas comerciales, sin embargo responden inmediatamente a las solicitudes que se les hace al haber una queja de por medio, en lo que va del año se han levantado 120 sanciones a dichos establecimientos.

El funcionario federal preciso que en los operativos de verificación el personal de la Procuraduría ha levantado multas debido a que existe mercancía que no tiene precio o caducada, además que al verificar la etiqueta en el anaquel tiene un precio y en caja otro.

Añadió que diariamente a las oficinas generales de Profeco acuden de 10 a 20 personas a interponer quejas, aseguro que el 90% de las resoluciones son a favor del consumidor.

Local Sufre sector restaurantero por incremento en costos de mercancías e insumos

Para finalizar el funcionario federal se refirió al precio de la canasta básica, explicó que a pesar que ha registrado una pequeña disminución en los precios la inflación que se vive hace que los costos sean elevados, por ello señaló que el mejor lugar para comprar dichos alimentos son las centrales de abasto, pues son lugares donde se ofertan de manera económica ya que el productor vende de manera directa al consumidor.