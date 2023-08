“De nada me sirve tener los mejores médicos”; requiere 140 mil pesos paciente de meningitis

Su nombre es Evelyn y es parte de la estadística de las 80 personas positivas a meningitis en Durango; aunque en diciembre del 2022 fue dada de alta, sigue enfrentándose a las consecuencias de esta infección.

Hoy, a través de sus redes sociales busca el apoyo ciudadano para poder adquirir medicamentos costosos que requiere para enfrentar algunos síntomas fuertes en su cuerpo tras haber padecido meningitis.

Según explica, las alergias que presenta de manera constante la hacen llegar de emergencia a recibir atención médica, en medio del temor porque se le vayan a cerrar sus vías áreas | Foto: Cortesía

En su cuenta de Facebook, Evelyn Arrieta Miranda menciona que ha padecido alergias luego de ser dada de alta, y precisamente un médico especialista le recetó un medicamento que resulta costoso.

“…su costo es muy elevado, 12 mil cada aplicación, sumando 140 mil pesos, y es cada dos semanas por seis meses. Se me recetó desde el 18 de julio del presente año”.

Según explica, las alergias que presenta de manera constante la hacen llegar de emergencia a recibir atención médica, en medio del temor porque se le vayan a cerrar sus vías áreas.

“Desde que salí del hospital por lo de meningitis he estado padeciendo sintomatologías así, me vio un alergólogo y éste es el medicamento que cree prudente para mi tratamiento, pero debido a su costo no me los han gestionado, y la verdad es muy desesperante estar así. De nada me sirve tener al mejor neurólogo, y tener médicos que estén al pendiente de mi, si no tengo el medicamento para tratarme, ya que nada se me puede aplicar, solo me internan en observación para bajar la sintomatología y evitar que batalle para respirar”.

“Desde que salí del hospital por lo de meningitis he estado padeciendo sintomatologías así, me vio un alergólogo y éste es el medicamento que cree prudente para mi tratamiento", dice | Foto: Cortesía

En su mensaje compartido en sus redes sociales, que por cierto se viralizó en pocas horas, Evelyn expone la necesidad de apoyo para adquirir el medicamento.

“Esto es muy desesperante y realmente todo esto de la meningitis me tiene muy mal, económicamente, emocionalmente y ya no sé para dónde hacerme”.

¿Quieres apoyar? Comunícate con ella directamente a su teléfono celular 618-804-12-59.