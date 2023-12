Defensora de animales pide más esterilizaciones, menos muertes de callejeros

La asociación Ser, Luz & Tierra, dedicada a la protección de animales, advierte que el Gobierno municipal está más enfocado en matar a los perros callejeros, en lugar de abocarse en la esterilización de los mismos.

Su presidenta, Jaqueline Carreón, aseguró que hoy la instrucción es esperar la adquisición del Pentobarbital, utilizado para practicar la eutanasia en animales, en lugar de comprar más dosis de Zoletil, un producto anestésico que se utiliza para realizar las esterilizaciones.

La activista denuncia que a la fecha no se ha comprobado la presencia de jaurías agresivas / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

“En lugar de comprar el Pentobabital que es para matar 80 perros, no compran más Zoletil y hacemos mejor 80 esterilizaciones”, comentó la defensora de los derechos de los animales, quien aseguró que al tener una relación con el fentanilo, dicha sustancia se encuentra suspendida su distribución y con ello también la muerte de los perros y gatos callejeros.





Al manifestarse durante la sesión pública de Cabildo, Jaqueline Carreón, dijo que a la fecha no se ha comprobado la presencia de jaurías agresivas, “solamente lo dicen, pero no hay pruebas que lo comprueben”, señaló la activista duranguense al asegurar que las manadas que se han detectado no se ha demostrado que son agresivas.

Durante la pasada administración municipal, se presentó una iniciativa mediante la cual se propuso la creación de un padrón de animales callejeros a los cuales se les colocaría un chip que tuviera toda la información posible para conocer en dónde se encontraban y de esta manera mantener un control incluso de natalidad.

Aunque la propuesta continúa a través del director del Hospital Municipal Veterinario, lo cierto es que no ha sido aprobada, pese a que no genera un gasto oneroso al ser un dispositivo con costos accesibles.

“Cualquier animal que llegue a esterilización se le coloca el chip y así tener todas las referencias del animal para mantener un control”, comentó.