Abandono y maltrato, la triste realidad de las mascotas en Durango

El problema de los animales callejeros no es nuevo en Durango, y es que la mayoría de estos peluditos en algún momento tuvieron una familia y un hogar, pero al crecer los abandonaron a su suerte, así lo señalan integrantes de la organizaciones Nahum. Sin embargo, indican que no existe una cifra precisa sobre la cantidad de mascotas que son abandonadas, las cuales no sobreviven a la urbanidad, al tráfico y sobre todo al hambre.

La problemática es tal que nueve de cada 10 animales se quedan sin hogar cuando son adoptados u obsequiados, principalmente durante los festejos navideños. Es precisamente durante el mes de diciembre cuando aumentan considerablemente las solicitudes de adopción.

Esto debido a que las personas que adquieren una mascota no se responsabilizan de su cuidado, el cual prácticamente es de por vida. Por lo que esta situación representa una serie de riesgos significativos para los lomitos.

Celina Vargas, presidenta de la fundación Nahum Ac, asegura que durante esta temporada decembrina no ha incrementado el número de perros abandonados, ya que la problemática se presenta luego de las fiestas navideñas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nahum Ac Durango (@nahumacdgo)

Por año hay razas que están de moda y uno de ellos es el Husky, "hay quienes adoptan a este tipo de perros desde pequeños y una vez que crecen deciden abandonarlos, al no tener tiempo ni dinero para poder mantenerlos", destacó la activista.

La presidenta de Nahum afirmó que las personas antes de adoptar o comprar un mascota no se informan adecuadamente sobre los cuidados que debe tener cada especie, por lo que esta asociación recomienda que antes de adquirir un animalito, primero se deben informar sobre los cuidados y necesidades de las diferentes razas, ya que especialmente en los perros existe una gran diversidad.

Celina Vargas agregó que se ha tenido una baja en las esterilizaciones, pues al no contar con el material es difícil darle atención a los animales, pero gracias a los emprendedores y empresarios locales que les brindan su apoyo, la asociación ha logrado salir adelante y ayudar a los peluditos callejeros.

Pero cuando la fundación carece de recursos, a través de sus redes sociales piden colaboración a la sociedad en general para recibir donativos, ya que hay algunos animales que requieren de cirugía y medicamentos.

Es a través de rifas y eventos como Nahum ha logrado recaudar fondos para cubrir los gastos del veterinario. Actualmente tiene tres lomitos en resguardo, los cuales serán rehabilitados para posteriormente buscarles un hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nahum Ac Durango (@nahumacdgo)

Por ello exhortan a los duranguenses que busquen integrar una mascota a su familia a informarse sobre las necesidades y cuidados de una mascota, y especialmente a dar preferencia a la adopción sobre la compra, así le estarás brindando una segunda oportunidad a un amigo peludito.

Con 15 años, la fundación Nahum Ac tiene como principal objetivo el lograr que todo animal sea tratado con dignidad, amor y respeto, a través de pequeños y grandes esfuerzos realizados por su equipo de rescatistas y voluntarios.

via GIPHY

Esta asociación surgió como resultado de la marcha por los derechos de los animales, realizada el 22 de mayo de 2010 en la ciudad de Durango.