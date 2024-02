Denuncian por maltrato familiar al repartidor de DIDI a caballo

Luego de una historia viral de superación y ganas por salir adelante pese a los obstáculos, misma que fue difundida en esta plataforma, Felipe, el repartidor de DIDI a caballo, volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero ahora por una mala conducta, la cual fue denunciada públicamente por su esposa, Andrea.

“Hola soy la ex esposa del DIDI horse, el día de hoy hago esta publicación para hacer responsable a Felipe de lo que nos pueda pasar a mí, a mi hija y a mi familia, ya que el día de ayer se quiso llevar a la fuerza a mi hija, y entre forcejeos se la logramos quitar, ya que es una persona muy agresiva, yo en este momento tengo lastimado el tobillo”, dice parte del texto que escribió en Facebook la joven Andrea, quien fuera la pareja de Felipe.

En tanto, de manera directa con El Sol de Durango, Andrea contó que incluso desde el pasado mes de agosto existe una denuncia formal en contra del popular repartidor por maltrato familiar, esto tras un episodio violento que según explica, fue mucho más grave que el de este domingo.

“…desde agosto ya está esa denuncia y va a seguir, de hecho él me decía que la quitara, pero no lo hice por lo mismo. (…) Esa fue un poco más grave, esa vez hasta me quiso golpear con un martillo, y quiso que yo le enterrara una navaja, ósea tomando mis manos, pero queriéndosela encajar a él, fue un poco más grave”.

En tanto, ante este nuevo hecho, dijo, no ha podido acudir nuevamente ante la autoridad, pues la familia de Felipe la amenazó tanto a ella como a su familia.

Foto: Cortesía



“Hubo un problema ayer porque yo le mencione que ya no quería estar con él, porque es una persona muy celosa y muy controladora. Yo tome la decisión de dejarlo en ese momento, y pues se puso agresivo. Ya tenía días pensando en dejarlo, pero pues lo conozco y conozco sus acciones que él iba a tomar. Yo lo estuve pensando mucho hasta que el día de ayer hizo acciones que no me gustaron”, abundó Andrea en entrevista.

En una trifulca ocurrida este fin de semana, Felipe tomó un cuchillo, lo que causó aún más temor en Andrea, “gracias a Dios no pasó a mayores, nada más entre los forcejeos a mí se me dobló un tobillo, que ahorita lo traigo inflamado”.

Andrea tiene miedo de lo que le pueda pasar a ella, a su hija o a su familia, de tal manera que si llega a suceder algo, responsabiliza a quien fuera su pareja. “Yo procedí en hacer la publicación porque el papá de él sí nos amenazó”, finalizó.