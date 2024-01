Duranguenses apoyan al “DIDI horse”; ¡le ofrecen el medicamento que requiere!

Luego de viralizarse en las redes sociales, Felipe, Andrea y su caballo “El Diamante”, con el cual hacen entregas de comida, al trabajar para la aplicación DIDI, y tras tenerlos de visita en las instalaciones de El Sol de Durango y escuchar su historia, se conoció que el famoso “DIDI horse” no ha podido encontrar otro trabajo derivado de un mal de salud que lo aqueja.

Según cuentan, le han negado algunos trabajos a Felipe luego que éste les comenta que padece de epilepsia desde que tenía ocho años de edad, tras caerse desde lo alto de una casa.

“Tengo epilepsia. Por eso uso el casco en el caballo, pero para eso anda también ella conmigo para que me ayude. (…) Cuando tenía ocho años, me caí de una casa, me pegue en la cabeza, y de ahí me surgieron las complicaciones, estoy en tratamiento”, fueron las palabras de Felipe, el denominado en las redes sociales como “DIDI horse”.

Luego que se expuso esta parte de su historia, hubo duranguenses que de inmediato buscaron contactar a la viral pareja, a fin de colaborar con ellos a través de la donación del medicamento que requiere Felipe de manera diaria.

Y es que a fin de mantenerse controlado, su tratamiento requiere de un medicamento que cuesta alrededor de mil 200 pesos y que le alcanza para una semana únicamente. Se trata de Valproato de magnesio de 600 mg.

Andrea contó este lunes que los han contactado a fin de apoyarlos con el medicamento, y precisó que incluso hubo alguien que con toda la voluntad les aportó gran cantidad, pero de Valproato semisódico, diferente al que utiliza Felipe.

“Una disculpa por ir retrasado, les va a llegar el del caballo”, les escribe Felipe a quienes están en espera de sus alimentos | Foto: León Alvarado | El Sol de Durango