Detectan a comerciantes con más de 20 años trabajando sin permiso

Se han detectado a comerciantes en Durango capital, con más de 20 años trabajando sin permiso, por lo que se está trabajando en la regularización, y no es con la intención de ir contra el comerciante, “tenemos que activar la economía, pero con disciplina y seguridad para el ciudadano, y eso es importante que se comprenda”, aseguró la regidora Arlina Adame, presidenta de la Comisión de Actividades Económicas.

Te recomendamos: Comerciantes duranguenses tienen que entrar al reglamento

Precisó que cada comerciante tiene un caso diferente, porque están los que tienen muchos años comercializando sin permiso, y quizá en algún momento sí contaron con uno, y después se quedó de palabra, pero también están los comerciantes que se instalaron por ejemplo en el mes de diciembre, lo que es un buen tiempo para que se puedan regularizar.

Sobre las acciones que se han señalado del pasado, que se les dejó laborar sin los permisos correspondientes, la regidora expresó “es difícil opinar de lo que ocurrió en el pasado, simplemente lo que estamos realizando ahorita, es un diagnóstico de lo que hay en la actualidad”, no podemos saber si antes fue solapado o no, ahora hay gente que puede decir que los estamos solapando porque se instala.

“En la comisión de actividades económicas, no somos operativos, nosotros modificamos los reglamentos, regularizamos, damos los permisos, pero nosotros, no quitamos, no ponemos, nada de eso, ni hacemos los diagnósticos”, dijo que el diagnostico o padrón de comerciantes es necesario para tener información confiable al momento de que se hagan las solicitudes de permiso.

Local Inseguridad en carreteras afecta a los fletes: Madalena Gaucín

Esa misma información, es útil para proponer una política pública que satisfaga el comercio, porque la reglamentación del orden, sí nos corresponde, por eso se está trabajando, porque son diferentes áreas, y en cada lugar, cada caso es diferente, “no es lo mismo, la plaza IV centenario, el parque o la plazuela”, además de que los comerciantes varían por fechas, y porque se les retira y luego regresan.