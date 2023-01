Comerciantes duranguenses tienen que entrar al reglamento

En el municipio de Durango, desde la pandemia se agravó el problema de comerciantes sin permiso en el centro, en las plazas, afuera de algunas escuelas y universidades de la UJED, así como en distintos puntos de la capital, pero ahora “todos tienen que entrar al reglamento”, por lo que van a verificar y empezar a despejar áreas, así lo manifestó la regidora Arlina Adame Correa.

“Se debe tomar en cuenta, el punto de vista de los ciudadanos”, muchos están en contra del ambulantaje, en contra de los puestos semifijos, hay que recordar que se gobierna para todos, es cuestión de trabajar, de sensibilizar y sentarnos a platicar lo que sea bueno para la ciudadanía en general.





Explicó que durante la pandemia por la Covid-19, en Durango capital a los comerciantes se les empezaron a dar “permisos de palabra”, pero se les aclaró que era para activar y mantener la economía en esos momentos, sin embargo, algunos comerciantes se quedaron de manera fija, ya sin permiso, pero tampoco buscan perjudicarlos porque se sabe que la mayoría son el sustento de su familia.

La presidenta de la Comisión de Actividades Económicas de Cabildo, aclaró que no se pueden generalizar a un grupo de comerciantes en particular, sino se tiene que analizar cada caso, porque también hay puestos de toda la vida, que no los van a quitar, pero sí esperan que se regularicen, “debemos regularizarlos, debemos tener seguridad, tanto el comerciante como el ciudadano”.

Dijo que es necesario empezar a cambiar y trabajar en la reglamentación, “estamos trabajando para que suceda y debe ser una suma de voluntades, crear reglamentos y condiciones para que puedan trabajar”.

Por el momento indicó que van a checar los reglamentos y hacer un diagnóstico en coordinación con inspectores, para saber quiénes tienen permiso, de qué giros, e integrar un padrón, porque no se tiene el número de comerciantes que puedan estar trabajando con venta en vía pública en la capital.