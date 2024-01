Detectan nuevas estafas en WhatsApp; involucran cuenta de funcionaria duranguense

Las estafas y fraudes están a la orden del día, y así como hay actualización constante en las aplicaciones y en general en todas las herramientas tecnológicas, los ciberdelincuentes también van buscando nuevas maneras de hacer caer a los ciudadanos. Ante ello, autoridades del Gobierno del estado han lanzado una alerta a fin que se evite ser víctimas de estafa.

Se detectó que a nombre de la titular de la Secretaría de Finanzas y de Administración (SFA), Bertha Orrante Rojas, se han enviado mensajes, en los cuales se solicita a las víctimas aportar información personal a cambio de un presunto recurso adicional.

“Por instrucciones del gobernador, para liberarte un recurso adicional para la universidad, en lo cual me urge que me apoyes con unos requisitos que me pide el sistema”, dice una de las capturas compartidas donde se expone cómo es que operan los ciberdelincuentes.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Y es que enseguida, solicitan información como: INE, RFC, e incluso un oficio en el que se solicite dicho recurso al Gobierno del estado.

El llamado es para que no se caiga en este tipo de mensajes que surge desde cuentas falsas bajo la identidad de otra persona relacionada a la víctima | Foto: Cortesía

“Alerta a la ciudadanía en general. ¡WhatsApp y Facebook falsos!. También se han detectado mensajes a través de una cuenta falta de Facebook a nombre de Bertha Orrante Rojas, tratando de obtener aportaciones a cambio de liberación de recurso. Obviamente este tipo de acciones son intento de fraude”, se lee en una publicación que se compartió en la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango.

El llamado es para que no se caiga en este tipo de mensajes que surgen desde cuentas falsas bajo el nombre de alguien más, a fin de hacer creer a las víctimas que se trata de algo real.