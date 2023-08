Detectan posibles actos de corrupción en el Poder Judicial

Derivado de un proceso de orden, de transparencia administrativa y financiera en el Poder Judicial de Durango, se detectaron diversas situaciones y personas que ya son investigados por la Fiscalía Anticorrupción, “encontrarte a un funcionario judicial, que notifiqué a un muerto, pues amerita una sanción, una investigación y lo que corresponda si resulta culpable”, señaló la presidenta del Poder Judicial, Yolanda de la Torre.

Indicó que por el momento no se pueden revelar tantos datos, porque se debe tener secrecía ante el proceso de investigación, pero adelantó “en la actualidad, alguien que notifica muertos, por Dios, no puede seguir pasando eso, imagínense, esto parece una cosa de risa, o del pasado, sí tenemos que acabar con la corrupción, y nosotros hemos hecho una gran tarea que en próximos días presentaremos como parte del informe anual del Poder Judicial".

Asimismo agregó, “voy a dar a conocer cosas importantes que hemos hecho, pero la gente ya sabe cuánto cuesta una pluma, tenemos que hacer las licitaciones de acuerdo a la ley, y no como se hacían antes en el Poder Judicial, con un reglamento y un acuerdo desde hace no sé cuántos años, sin tomar en cuenta que ya había una ley, eso no lo podemos permitir, las cosas tienen que costar lo que cuestan, no con un sobre precio".

Dijo que entre más de 200 asuntos administrativos que se deben solucionar de manera interna por el Consejo de la Judicatura, fue que se detectaron esas posibles acciones de corrupción que requieren una investigación.

Más de 200 asuntos administrativos se deben solucionar de manera interna / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Encontramos que había miles y miles de cubrebocas y cuestiones para la pandemia que nunca se dieron, la gente lo sabe, por eso tenemos que acabar con eso, son cuestiones que molestan, por eso es necesario transparentar licitaciones, lo que se compra, lo que se hace, lo que se construye, como dónde y cuándo".

Mientras que en Gómez Palacio todavía no está claro, “había máquinas sacando copias fotostáticas que creímos eran del Poder Judicial, y luego resulta que no, nosotros dimos vista del conocimiento de hechos, para una investigación preliminar, y lo pasamos a la Fiscalía Anticorrupción para que realice la investigación, porque nadie supo de quien era ese dinero como resultado de las copias.

Imagen ilustrativa | Se detectaron diversas situaciones y personas que ya son investigados por la Fiscalía Anticorrupción / Foto: cortesía | Poder Judicial

Desde mi llegada, yo no tengo despacho, no he litigado, pero tengo el conocimiento en derecho, mi función es dar orden y transparencia, y acabar con este tipo de actos, yo no tengo ni familiares, ni primos, ni parientes en el Poder Judicial, y estamos cuidando ese tipo de cuestiones".

En el tema de corrupción, la presidenta reconoció que está de acuerdo con lo manifestado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de terminar ya con la corrupción, por eso se tiene que seguir avanzando, con una gran reforma judicial, regresando la mirada a la casa adentro.