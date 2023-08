Diputada de Morena expresa desacuerdo con imposiciones en el partido

"No me quieren en Morena, porque finalmente no estoy de acuerdo con las imposiciones, no estoy de acuerdo con las formas, en muchas situaciones en el partido a nivel estatal y municipal, como muchos otros dentro del partido que tampoco están de acuerdo", así lo declaró la diputada local, Marisol Carrillo y agregó que sigue estando afiliada al partido y no quiere irse.

"No me pueden decir nada, tengo más de 25 años de izquierda-izquierda, que chapuline, pues sí pero siempre en la línea de izquierda, no brinque de la ultra derecha, del ultra yunque a la izquierda, como otros ahora, ahora se meten conmigo, por el cargo de representación que tengo, porque lo puedo decir a viva voz, de que no estoy de acuerdo", pero reiteró, que no es la única de Morena que no está de acuerdo.

A nivel estatal y municipal, principalmente en lo que no está de acuerdo es cómo se han manejado con las imposiciones, que nunca se respetaron, recordemos que a nivel nacional, fuimos de las entidades federativas más impugnadas por ese motivo, se tuvieron que ir hasta no sé dónde para esconderse e imponer gente en las dirigencias, "pero no hubo democracia ni participación, no hubo sustento, no tuvimos acceso".

Marisol Carrillo se mantiene como militante de Morena Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

"Eso es lo que crítico, a las dirigencias que se imponen, sin tomar en cuenta el trabajo de los demás que viene desde hace muchos años, eso es lo que he comentado".

Morena fue un proyecto social, hace más de 14 años, "yo estaba afiliando a personas en el 2014, precisamente para que Morena tuviera esta representación como partido parlamentario a nivel estatal, mientras que en ese momento, otro dirigente estaba como representante del PRI, por eso lo digo con ignominia “lo comento con respeto, no es revancha, pero no hay que tener pelos en la boca para lo que es y está pasando".

Desde hace meses se inició un proceso contra la diputada Marisol Carrillo Quiroga, por haber realizado campaña electoral a favor del actual gobernador de Durango, y de la alianza PAN, PRI y PRD, Esteban Villegas Villarreal, por lo que se determinó por la Comisión de Honestidad y Justicia del partido Movimiento Regeneración Nacional, que quedaba fuera del partido. Sin embargo tras una serie de procesos e impugnaciones, recientemente se emitió una sentencia por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), a favor de la diputada.