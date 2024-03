Diputados que no soliciten licencia deberán cumplir con sesiones en Pleno y Comisiones

Aunque los diputados locales no están obligados a solicitar licencia para separarse del cargo, mientras estén en campaña electoral, es una decisión que debe tomarse de manera personal y en consenso con el grupo parlamentario al que pertenezca, señaló el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo López Pescador.

Y es que hasta el pasado jueves, un día antes del inicio de las campañas a senadores y diputados federales este 1 de marzo, solo se tenía la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la priista, Gabriela Hernández López, quien en esta ocasión contiende por un lugar en el Senado de la República.

“Ya el Pleno decidirá si es procedente o no, pero yo reitero queda dentro de la libertad de cada diputado o diputada el solicitar o no licencia”, comentó López Pescador, al insistir que la Ley no se lo prohíbe, ya que es muy clara al advertir que no deben utilizarse recursos públicos, en este caso del Congreso del Estado.

Informó que se trata de un tema que ya se ha hablado al interior de los grupos parlamentarios, pues tenga o no licencia, los bienes del Congreso materiales y humanos deben resguardarse para no ser utilizados en campaña e incumplir la ley.

“En caso de no solicitar licencia, están en su derecho, nadie los puede obligar, pero eso sí tendrán que acudir al Pleno a todas las sesiones y tendrán que acudir a las sesiones de Comisión”, de ahí que insistió en que se debe realizar una valoración de manera personal, pues el tiempo se ocupa en estar en campaña y al menos dedicar dos días a la semana para atender los asuntos de su cargo actual.