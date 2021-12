Dirigente estatal del PAN en Durango niega acusaciones en su contra

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Durango, Verónica Pérez respondió los señalamientos de Rodolfo Dorador Pérez Gavilán sobre su actuar como dirigente del Comité, dijo respetar los comentarios, pero desmintió que no trabaje en los comités municipales, pues constantemente los visita para hacer un trabajo con las estructuras.

Al ser acusada de mantener olvidados los Comités Municipales, aclaro que no se le pueden hacer acusaciones, porque los resultados de la pasada elección hablan por sí solos, al haber ganado 11 de 15 distritos de mayoría.

Estamos haciendo trabajo de tierra con las estructuras. Nuestro delegado nacional, Marcelo Torres también ha estado constantemente en los municipios, ya va a terminar de recorrer todo el estado, estamos haciendo un trabajo en equipo para fortalecer nuestras estructuras y podamos como PAN estar más fuertes.

Verónica Pérez, dijo ser respetuosa de los comentarios que puedan hacer los panistas y aclaro que esas expresiones no afectan al partido ya que en Acción Nacional siempre se han dado ese tipo de expresiones cuando no están a favor de alguien o cuando no se respalda un trabajo.

Afirmó que en el 2022 su periodo está por concluir los resultados de la próxima elección serán buenos.

Hizo un llamado a la unidad, a cerrar filas para que todos puedan poner un granito de arena y puedan concretar la coalición y continuar con el legado de su gobernador.