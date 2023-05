Luego de que el exgobernador de Durango, José “N” fuera vinculado a proceso por violentar la libertad de expresión del periodista Iván Soto, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad, Magdalena Gaucín, dijo desconocer si existe o no una denuncia contra el exmandatario estatal por desvío de recursos públicos.

Con respecto a la vinculación del proceso al exgobernador de Durango destacó que cuando se presentan las denuncias de manera correcta "todos podemos estar sujetos a procesos y quien violente las leyes tendrá que pagar las consecuencias".

Empresarios desconocen si hay denuncias contra funcionarios de la pasada administración / Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

Y agregó, "tenemos que ser respetuosos de las leyes y de las personas, esta vez presuntamente se ha violentado la libertad de expresión", declaró la también empresaria.

Al ser cuestionada sobre el presunto desvío millonario de recursos que hizo la pasada administración de José "N", destacó que se tienen que seguir los procedimientos legales, que se presenten las denuncias y se actué de acuerdo a los procesos legales.

Dijo que si realmente existen las denuncias contra quienes hicieron el desvío de los recursos del erario tiene que actuarse contra quien o quienes resulten responsables.

⚖️¡Estoy agradecida con la justicia; vamos a ser vigilantes de este proceso! @ivansottoh ha sido muy valiente al enfrentar a un sistema que le dio la espalda, y en el que muchos fueron relegados y minimizados.



Ayer el exgobernador nos quizo ver la cara, como es su naturaleza. pic.twitter.com/uyiDDuIpiZ — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) May 30, 2023

"Todos los ciudadanos deseamos saber qué fue lo que paso con el manejo de los recursos públicos que se dice fueron desviados, yo en lo personal no tengo información de las autoridades en turno si existe una denuncia contra los que le hicieron daño a las finanzas publicas de Durango, tal vez será la contraloría estatal, la secretaria de finanzas o el abogado del gobierno estatal, quien pudiera informarnos si realmente existen las denuncias y se lleva a cabo un proceso penal contra los presuntos", indicó.

Finalmente aseguró que por el momento los empresarios no poseen información fidedigna de que haya denuncias, "no sabemos si hay in proceso para comprobar los hechos delictivos. No queremos seguir haciendo especulaciones, deseamos que realmente se aplique la ley en caso de las investigaciones arroje responsabilidades del mal manejo de los recursos públicos", puntualizó.