Panistas se deslindan del proceso de vinculación del exgobernador de Durango

“Al final de cuentas, él está respondiendo ante la ley, y el partido, no tiene absolutamente nada que ver con ese proceso”, declaró la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez Herrera, sobre la vinculación a proceso del exgobernador de Durango, José “N”, por atentar en contra de la libertad de expresión.

Te puede interesar: Vinculan a proceso a exgobernador de Durango por probable delito en contra de periodista

Comentó “nosotros en acción nacional siempre hemos defendido que los procesos se sigan con estricto apego a la ley, y esta no será la excepción, hay que esperar a que termine el proceso, que la autoridad determine la responsabilidad o culpabilidad o no del exgobernador, es un caso que se encuentra en marcha todavía", dijo.

Exgobernador de Durango comparece ante Poder Judicial Federal por amenazas contra periodista / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Sobre la situación en el partido y que pudiera ser candidato a una senaduría en el próximo proceso electoral, o incluso pueda ser expulsado, expresó, “ni él ha dicho que pueda llegar a ser candidato, ni hay un proceso de expulsión”, ya el tiempo dirá las determinaciones que se deben de tomar, y agregó sobre una posible candidatura “lo voy a decir muy claro, en ningún momento se ha puesto sobre la mesa, son otros partidos o mediáticamente quienes lo han puesto, pero en el partido no se ha dado esa información como una de las cartas del PAN".

Asimismo destacó, “hay que ser cuidadosos y esperar los tiempos, todos como funcionarios públicos, afiliados o no, debemos hacernos responsables de los actos que cometamos, en este sentido ningún partido esta exento que pueda pasar una situación similar, o algún caso de alguno de sus militantes, y pues en este caso ya se está haciendo responsable, por una denuncia que se presentó en su momento".

Exgobernador de Durango comparece ante Poder Judicial Federal por amenazas contra periodista / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por su parte Alejandro Mojica, presidente de la JUGOCOPO en el Congreso del Estado, señaló que no es algo que afecta al partido, porque “no se puede generalizar la actuación de un partido, por una sola persona”, y agregó que es un proceso que no ha terminado, por lo que no se puede juzgar hasta que se genere la sentencia correspondiente.

Indicó que como partido están a favor de la libertad de expresión, y en este caso “vamos a permitir que la autoridad jurisdiccional desahogue todo el procedimiento y ellos mismos juzguen que es lo que procede”.