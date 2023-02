Durango no se quedará sin agave para producción de mezcal: Sedeco

El mezcal no hay que verlo solo como un producto, sino como un generador de grandes proyectos, y no es cierto que Durango se va a quedar sin planta para seguir produciendo esta bebida espiritosa, establece categórico así en entrevista con El Sol de Durango, el Secretario de Desarrollo Económico en Durango ( Sedeco), Alfredo Herrera, quien además refuerza que “estamos hablando de los grandes futuros de la industria en esta tierra”.

Herrera Deras, al profundizar en el asunto, explica que como en cualquier negocio, el problema no es la producción, el problema es la venta “y el mezcal que se produce en Durango, ya está vendido todo”.

El mezcal, desde la más baja y hasta la más alta calidad, ya está comercializado y no solamente al mercado nacional y local, sino allende las fronteras; “además, es una mentira eso de que Durango se va a quedar sin nada de planta, sin agave silvestre, para seguir produciendo esta bebida”.

A la vez, detalla que una planta cuando madura, deja hijuelos alrededor del maguey; “si no se sobrexplota el maguey de todos modos se va a morir; a los seis, siete años, si no se aprovecha se pierde. En realidad no hay sobreexplotación, porque se corta la planta hasta que madura y alrededor de esta planta, surgen hijuelos, así que de manera natural se va regenerando el bosque y crece más agave de manera silvestre. También en Recursos Naturales se cuenta con la plantación de 4 millones de unidades de agave del cenizo”.

En este sentido, creo que uno de los grandes futuros de la industria en Durango es el mezcal; “y si le agregas que lugares como Nombre de Dios, un sitio turístico en el que se puede tener muestras, porque tiene todas las características para ser visitado por gente local y de otras latitudes, con hoteles, restaurantes, gastronomía, se utiliza con estos fines, pues el futuro de la bebida que ya es muy conocida en el extranjero, es promisorio”.