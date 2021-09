“El aborto no es cuestión de asesinato, es cuestión de que no se criminalicé", Carrillo

Si Durango contara con una educación sexual desde preescolar y se les inculcara el respeto por el cuerpo a las niñas y niños, en un estado donde existiera el verdadero respeto a los menores, pues ellos no se tocan, no se violan, no se matan, se tendría cero taza de abortos, pues ninguna mujer que se embaraza piensa en abortar, enfatizó la diputada Marisol Carrillo.

Agregó que para legislar el tema del aborto se trabajará en conjunto con las diferentes voces, y sentenció “no veo a pro vida o grupos religiosos sacando a los niños de las calle y darles una vida digna, debemos trabajar juntos, pues no es solo ir en navidad a dar una pelota de plástico, un aguinaldo o despensa a los niños que están en situación de calle o vulnerables”.

Puntualizó que ella es pro vida, desde el punto de vista que quiere que las mujeres desarrollen un autonomía remunerativa y personal, “el aborto no es cuestión de asesinato, es cuestión de que no se criminalicé y no muera una mujer más”.

Al ser cuestionada sobre la postura de algunos médicos, que no están de acuerdo en la práctica del aborto, respondió que se deben quitar la objeción de conciencia, y así se avanzará, pues de concretarse la reforma tendrán cursos de capacitación y así no revictimizar a la mujer, pues la práctica se llevaría antes de las 12 semanas de gestación.

“Pido que no exista ni una mujer mas muerta ni criminalizada, se debe trabajar, ya que no es cuestión de deber es una cuestión de concientizar y de derechos humanos”, finalizó

Por su parte el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) Ricardo López Pescador señaló que la incisiva para despenalizar el aborto presentada por la diputada Marisol Carrillo se va a turnar a comisiones, “es difícil de abordar en un solo momento, se analizará a fondo en comisión de justicia y salud” dijo.

Aseguró que se escucharán todas las posturas y formas de pensamiento, el dictamen será en cuanto al sentir de la mayoría de los ciudadanos.

Al preguntarle si la iniciativa irá a la “congeladora” como en otras ocasiones respondió que son seis diputados quienes lo analizarán y ellos determinarán sus tiempos conforme a la ley.