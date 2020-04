El campo no puede frenar sus actividades en emergencia sanitaria

Una cuarentena, en el caso del campo no aplica sería dejar sin la posibilidad de alimentar a los mexicanos, declaró el presidente de la Federación Agronómica en Durango A. C., Manuel Ríos Herrera, quien destacó la importancia de que las autoridades no dejen solos a los productores del sector primario.

“Sin duda estamos viviendo situaciones difíciles en todo el orbe, y de esta adversidad no estamos exentos ya que no habíamos sufrido una desde hace 100 años y hoy todos requerimos de acciones en favor de la productividad tanto para la gente del campo como para los sectores empresariales”, dijo.

El hecho de que las autoridades recomiendan en lo posible guardarse en su hogar en una cuarentena, en el caso del campo no aplica porque es el motor vital de la vida, “podemos prescindir de muchas cosas pero jamás de los alimentos que nos brinda el sector primario como sustento de cualquier nación”, expresó.

Explicó la importancia y relevancia que tiene la ganadería y la agricultura, también existe la fruticultura, la acuacultura y un sin número de actividades que son indispensables y vitales para el desarrollo social y político porque cada producto que tiene su origen en el campo genera un valor agregado importante y permite la inversión de otros sectores de la industria debido a la cadena de suministros para insumos así como también en la cadena de valor.

La cuarta transformación a cargo de Andrés Manuel López Obrador, ha dedicado sus esfuerzos en gran medida a repartir recursos para minimizar el impacto de la pobreza. Pero ha dejado a un lado el sector primario al desmantelar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), lo que estranguló la sinergia entre productores y especialistas del campo.

“Nosotros proponemos un apoyo integral al sector primario ya que carecen de servicios indispensables como la salud con hospitales de calidad, así como infraestructura de caminos y carreteras de calidad”.

Comentó sobre la necesidad e importancia de la asistencia técnica, la cual pueda realizar campañas desde prevención de enfermedades, hasta asesoría técnica relacionada con su actividad.

Ante esta difícil situación se requieren proyectos viables y créditos para su realización que sean de bajos intereses que les permitan enriquecer al campo para las nuevas generaciones.

“Necesitamos de un empoderamiento de las familias del medio rural como una equidad de género donde sus jóvenes sean una oportunidad de empleo y trabajo digno”, concluyo.