Duranguense relata su experiencia como capacitador electoral

Alejandro García Canales, participó como capacitador electoral en este proceso 2022, desde que tenía 18 años ejerce su voto, y le ha interesado ser parte de la democracia del país, también se ha desempeñado como funcionario de casilla, y como capacitador electoral en otros procesos anteriores.

Aunque al inicio lo tomó solo como un trabajo más, porque tiene otras ocupaciones, al poco tiempo le tomo “cariño” a la actividad, sabe que es un trabajo pesado, pero le deja una gran satisfacción el cumplir con la responsabilidad cívica y vivir de cerca el proceso electoral junto con otros ciudadanos.

Entre sus tareas esta buscar y convencer a las personas para que acepten ser funcionario de casilla, los ciudadanos que salieron sorteados, gran parte es trabajo de campo, mucha gente le pregunta si le gusta andar caminando en el sol, también mucha gente no abre la puerta, “hay de todo”.

“Tiene sus pro y sus contra, como te encuentras personas groseras, te encuentras también a gente buena onda, aparte al final les cambias la manera de ver las cosas, en mi caso, les digo, mire tengo tatuajes y cabello largo, pero soy como usted, solo un ciudadano y estoy participando en esto, vaya y participe en la casilla, para que usted este viendo que quienes están votando son sus vecinos”.

El cometario que usualmente recibe es, “ya se sabe quién va a ganar”, ante ello les contesta “vaya participe para que vea que no se sabe, que en realidad gana la persona que tiene más votos independientemente de que sea bueno o mal gobernante, la democracia está ahí, sí gana por el que votan”.

Incluso ya por su experiencia comenta, “desde que abren la puerta me doy una idea de si va a aceptar o no, también hay chavitos de 18 años, yo creo que acaban de cumplirlos que salen insaculados, y piensas que van a decir que no, pero luego contestan sí si anóteme”, pero luego hay personas preparadas que se pudiera creer que si quisieran participar, pero no lo hacen.

Otras personas piensan que el INE es de los partidos, y como están en contra del presidente o de algún partido, tiene que explicarles de lo que se trata, aunque ha detectado un hartazgo general, hablan de que no quieren participar por decepción de gobiernos anteriores.

Pero se encuentran otros casos, como el de una señora que le dijo “yo tengo solo la primaria, pero ya he participado, y he contado los votos”, entonces la tomo en cuenta por la disposición y ganas de participar, “a veces la gente que menos esperas es la que no te dejo morir”.

En algunas ocasiones los señores de las tienditas, o algunos vecinos, le preguntan a quien busca y ellos le dan la información, incluso a qué hora puede encontraros, pero en caso de que no abran o no se encuentren, tiene que visitar el domicilio hasta 7 veces, antes de que se pueda descartar.

Tiene que lograr la participación de al menos 14 personas por casilla, “14 personas mínimo, porque son 7 personas que tienen que estar presentes, 4 propietarios y 3 suplentes, pero necesitas un doble porque algunos te dicen que sí, pero al final lo rechazan, entonces son los de reserva, siempre está el riesgo de que alguien no se presente”.

Este domingo 05 de junio, estuvo a cargo de 4 casillas, la que se instaló en la Casa del Jubilado de la UJED, la del kínder Mundo Mágico, en la Universidad José Vasconcelos y en la escuela Rafael Herrera, durante la jornada electoral tenía que asegurarse de que las casillas se instalarán y estar al pendiente de cualquier situación, resolver todo al momento.

Para ser capacitador electoral tuvo que aplicar un examen conocimiento en el tema electoral y una entrevista personal de aptitudes, lo primero que recibió fueron cursos de capacitación, después vino el trabajo de campo y organización de los funcionarios de casilla.





El día de la jornada electoral la actividad inició desde las 7 de la mañana, dijo “si bien me va a las 11 de la noche voy a ir llegando a mi casa”, pero es el día que le más adrenalina, por estar esperando los resultados y el trabajo de los compañeros, en este proceso será capacitador hasta el 20 de junio, que es cuando termina su contrato.

“Me pongo la camiseta del trabajo y soy feliz, a mi si me gusta andar con los ciudadanos”, además es parte de los afortunados que recibieron una medalla conmemorativa, que solo había sido entregada una similar en el proceso electoral de 1994.