Empresarios no están en condiciones de pagar nuevas prestaciones: CCE

Ante la posibilidad de incrementar el pago de aguinaldo de 15 a 30 días, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Magdalena Gaucín Morales, manifestó que el 90% de las empresas no están en condiciones económicas para hacerlo, considerando que tienen problemas para completar la nómina y pagar impuestos ante la falta de crecimiento en la economía local y nacional.

Destacó que las pequeñas y medianas empresas del país no están en condiciones económicas para atender una nueva ocurrencia, al pretender duplicar la prestación de fin de año llamado aguinaldo, considerando que la carga tributaria ha crecido tanto en el ámbito municipal, federal y estatal.

Lejos de que se presenten incentivos fiscales o que haya se presenten programas para impulsar a los emprendedores, se establecido nuevas disposiciones como es la carta porte, el impuesto ecológico por mencionar solo algunos hacen más difícil la actividad empresarial.

Indicó que no hay crecimiento en las empresas, principalmente en las Pymes, hoy el sistema tributario tiene menor recaudación porque las empresas no tienen para pagar, no han podido generar más u otras han optado por cerrar.

Los empresarios han hecho estrategias para poder cumplir con el pago de salarios más elevados y por consiguiente cuotas más altas al IMSS y al Infonavit. "Sabemos que es muy importante que los trabajadores accedan a mejores salarios, pero lamentablemente la economía nacional no ha crecido se encuentra estancada y no hay flujo de efectivo", expresó.

Hoy los empresarios tienen que contratar despachos contables para poder tener al 100% las finanzas de la empresa, "lamentablemente muchas de las micros empresas no tiene capacidad para pagar un despacho y finalmente tiene pagar multas de tal manera que pretender un nuevo incremento es condenar a los pequeños y medianos empresarios a cerrar sus empresas".

"No son tiempos para incrementar los costos sobre todo entre los empresarios de Durango, quienes tienen que pagar las mercancías e insumos a precios más elevados considerando que todo lo tienen que traer de fuera y los fletes cada vez son más caros", dijo la líder de la cúpula empresarial.

"Muchos de los empresarios locales, cada fin de año tienen que recurrir a préstamos para pagarle a los trabajadores el aguinaldo, es decir el equivalente a 15 días de salario, otros de acuerdo al contrato colectivo de trabajo pagan un poco más", finalizó Gaucín Morales.