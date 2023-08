Realizarán jornada de Orientación Ciudadana en el Fidel Velázquez

Como parte del programa de justicia social y accesible del Poder Judicial del Estado, se llevará a cabo la segunda jornada de Orientación Ciudadana, que brindará asesorías jurídicas gratuitas a la ciudadanía que tenga algún problema jurídico, informó Yolanda de la Torre, magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial.

Subrayó que en el primero de estos ejercicios, acudieron más de 100 personas a solicitar el apoyo en temas jurídicos, por lo que se invita a la ciudadanía a que acuda a este nuevo ejercicio que se llevará a cabo el sábado 12 de agosto de 09:00 a 13:00 horas en el Centro de Desarrollo CTM que se ubica en Avenida Fidel Velázquez número 144.

Yolanda de la Torre, presidenta del Tribunal del Poder Judicial en Durango / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

“Este tema lo estamos llevando desde el Consejo de la Judicatura, porque parte de la justicia abierta, es acercarnos a la ciudadanía y poderla orientar” señaló.

Yolanda de la Torre, subrayó que este tipo de jornadas son muy importantes para la población, pues puede haber casos de personas que piensen que por no estar casadas, no pueden pedir pensión alimenticia para sus hijos, o personas que ni siquiera saben qué requisitos necesitan para poder efectuar un trámite de divorcio, desconocen la figura del divorcio incausado y que no requieren nada más que la voluntad de las partes de terminar con una relación.

La magistrada presidente del Poder Judicial, ejemplificó uno de los casos que se trataron en la primera jornada de orientación, de una persona que ya tenía ocho años sin poder conseguir su acta de nacimiento, y ahí con el acompañamiento del registro civil, y el apoyo de la Secretaría General de Gobierno, logró obtener su acta impresa, y también hubo tres personas que se acercaron para reconocer a sus hijos.

Por su parte, Jorge Mojica Vargas, Presidente del Consejo Estatal Ciudadano, destacó que en esta segunda Jornada de Orientación, se pretende acercar la justicia a la ciudadanía, al tiempo que reconoció la plena disposición del Poder Judicial, para llevar la oportunidad de acceder a la justicia a todas las personas que lo requieren, y ante el éxito de la primera de éstas, y la alta expectativa de participación de la gente en la segunda, es posible que se tenga una tercera y cuarta jornada que abarque otras colonias y asentamientos, incluso en otros municipios también.

“Este tipo de acciones son las que se deben hacer, lograr la participación de los ciudadanos con los poderes, con el gobierno, y así se obtengan mejores resultados para la misma ciudadanía” dijo.