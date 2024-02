Semana Santa y regreso a clases, temporada de mayor retraso en el pago del agua

Semana Santa y el regreso a clases, son las temporadas del año donde más retrasos hay en el pago del servicio del agua potable, señaló el titular de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Rodolfo Corrujedo Carrillo, quien aseguró que aunque el porcentaje de morosidad tiene variaciones, de manera generalizada entre el 70 y 78 por ciento de la población cumple con su pago puntual.

Explicó que años atrás fueron complicados para la dependencia, sobre todo ante la llegada de la pandemia que obligó a las autoridades sanitarias a suspender todas aquellas labores no esenciales, tal es el caso del reparto del agua, de ahí que la morosidad se disparó en aquel momento, pese a que se continuaba dando el servicio de manera ininterrumpida.

Disminuye en Durango morosidad en el pago de agua potable / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Después de la pandemia a la fecha, ha ido bajando la morosidad cada vez”, comentó el funcionario municipal, al señalar que los usuarios cumplidos han ido en aumento.

Esto también se debe a las restricciones que existen hacia los usuarios incumplidos ya que como el servicio de la energía eléctrica, quien no pague su recibo, se atiene a un corte del servicio, “en la pandemia no lo hacíamos y tal vez también es resultado de esto”, dijo.





Destacó que existen muchos usuarios que de manera responsable acuden cada mes a pagar su servicio, como ejemplo el ganador del automóvil rifado hace casi tres sorteos atrás, “una persona, adulto mayor, que trabajaba como cerillo en un centro comercial y tenía 30 y tantos años sin retrasarse ni un mes en el pago del recibo del agua”, por lo que consideró un justo reconocimiento para las personas que han sido un usuario cumplido.

En contraparte existen aquellos que de no existir la amenaza o la práctica de un corte, no acuden para pagarlo, “prefieren pagar primero el Netflix, el internet, el celular, etc. A la hora de pagar algo deberíamos de preguntarnos con cuál servicio no pudiera vivir, ese es el que hay que pagar primero”, señaló.