En Durango urge aplicar protocolo “Alba” ante la desaparición de niñas y mujeres

Es urgente que se aplique en Durango el protocolo “Alba” ante la desaparición de niñas o mujeres, pues es fundamental que cuando suceda un caso, de forma inmediata las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno comiencen la búsqueda, afirmó Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización “Si Hay Mujeres en Durango”.

“El protocolo Alba es de búsqueda de mujeres y niñas cuando desaparecen, y hemos visto que no se ha aplicado, porque no se aplicó con Lupita, no se aplicó con Dayana Favela a quien acaban de encontrarla asesinada, ni en otro caso en el área de la Laguna”, señaló la activista y abogada.

La presidenta de “Si Hay Mujeres en Durango” resaltó que en el sexenio pasado se anunció con bombo y platillo que este protocolo se iba a poner a funcionar, pero en la vida real hasta el momento no se ha visto que se implemente, y es muy importante que se haga porque en la búsqueda de las personas, las primeras 24 horas son las que pueden determinar que la encuentren con vida.

Con el protocolo “Alba”, todos los órdenes de gobierno deben buscar a la niña o a la mujer extraviada de manera inmediata, dada la importancia del protocolo que se implementó por primera vez en Ciudad Juárez Chihuahua, debido a las desapariciones en el pasado.

Julieta Hernández Camargo, reiteró que en Durango se anunció, pero es evidente que no se está utilizando dicho protocolo, y se ha visto por los últimos casos registrados en el estado.