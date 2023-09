“En Mezquital se están muriendo por desnutrición… comen tortillas con sal”

“La gente en Mezquital come dos veces al día, pero el problema no es que coman dos veces, el problema es ¿qué come la gente?. Mucha gente, muchos niños sobre todo, se mueren, yo no sé si todos los días o cada tercer día, pero en Mezquital se están muriendo por desnutrición”, declaró para El Sol de Durango Jesús García, originario de este municipio duranguense, considerado el más pobre del estado.

Según refiere, desafortunadamente el problema de la desnutrición siempre ha existido, “desde que yo tengo uso de razón”. Para muestra del escenario alimentario que persiste en esta región duranguense, Jesús García contó que los habitantes de este municipio comen tortillas con sal, y “si le va bien, uno, dos, tres, frijolitos, eso es lo que come la gente”.

La crisis radica no en cuántas veces consumen un alimento, sino qué es lo que alcanzan a comer / Foto: cortesía | Jesús García

Ante ello reiteró que la crisis radica no en cuántas veces consumen un alimento, sino qué es lo que alcanzan a comer.

Aunque es una realidad que se registran decesos a causas de desnutrición, señaló que muchos de los casos no se registran, “se dice que murieron de otra cosa (…) mueren en los lugares más lejanos, a donde casi nadie llega, ahí es donde está el problema”.

Abundó en que si bien este conflicto social no es de ahora, pues lleva años siendo una realidad, lamentablemente se va a recrudecer derivado de la falta de lluvias y que derivado de ello el sector agropecuario no sembró, al ser el primer afectado.

Y es que comentó García que mucha de esta gente siembra para su autoconsumo, y al no haber cosechas, va a tener que comprar, pero no hay empleo, y por tanto no hay ingresos económicos, “no hay dinero”.

Muchos de los habitantes de este municipio siembra para su autoconsumo, y al no haber cosechas, va a tener que comprar / Foto: cortesía | Jesús García

“De por sí en Mezquital estamos fregados, estamos pobres, más del 90 por ciento de la población vivimos en situación de pobreza, ahora con el problema de la falta de lluvia, se van a multiplicar los pobres. Los que estábamos pobres, nos vamos a volver más pobres, y otros más se van a ir a las filas de los pobres”.

Jesús García fue cuestionado por El Sol de Durango ante el caso de un menor, de tres años de edad, originario de Mezquital, Durango, que murió en días pasados derivado de un problema de desnutrición.

Lamentó la situación, y consideró que se trata de una alarma para que los gobiernos actúen. “Desde el Movimiento Antorchista estamos platicando con los compañeros, estoy visitando varios ranchos, varias comunidades del municipio, y vamos a exigirle al Gobierno federal, y al estatal, que implementen un programa emergente para atender esta catástrofe, se tiene que atender a la gente, porque no hay alimentos”.





Por su parte, la secretaria de Salud en el Estado, Irasema Kondo Padilla, confirmó que este año se han registrado seis casos de desnutrición severa niños de cero a seis años.

Además aseguró que se ha trabajado a través del programa de fortalecimiento de la atención médica con las comunidades, se ha iniciado un tamizaje para detectar desnutrición y grados de desnutrición, y los niños que sean identificado con algún grado se han canalizado al Hospital Integral de Mezquital.

La secretaria de Salud del estado, Irasema Kondo, informó que se investiga la muerte por desnutrición del niño de 3 años / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Irasema Kondo Padilla, afirmó que en lo que va de este 2023, se han atendido a seis niños de cero a seis años, que presentan algún grado de desnutrición, que se han atendido a través del hospital regional de Mezquital, sin embargo también se ha acudido a muchas comunidades entregar apoyos a través de la colaboración que se tiene con DIF Estatal, y en casos específicos no sólo se atiende el problema de desnutrición, si no cualquier otra problemática que presenten en su salud incluyendo completar los esquema de vacunación.