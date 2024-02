En tan solo un día, tres familias de Nuevo Ideal han sido víctimas de una extorsión, incluso integrantes de una de estas fueron trasladados a base de engaños y amenazas hasta la ciudad de Durango donde en ningún momento los delincuentes los dejaron colgar el teléfono, según narró el alcalde, Francisco Luis Gracia Márquez, quien aseguró que fueron encontrados en el Hotel Santa Cruz.

Señaló que ese mismo día, ya durante la noche, se registró otra extorsión en donde un joven fue llevado caminando cerca de cuatro kilómetros bajo el mismo modus operandi, de la comunidad Miguel Negrete, hacia San José de Morillitos, y lo metieron debajo de un puente, “¿cómo es posible que todavía te atemoricen las personas estas por teléfono?, porque te agarran y no te sueltan”, comentó el edil al referirse a los casos en los que se han visto afectados habitantes de la región.

En un día se presentaron tres casos de extorsión en Nuevo Ideal / Foto: Cuartoscuro.com

Entre los testimonios recabados por el propio alcalde, asegura una de las víctimas narró que los delincuentes no les permiten colgar el teléfono “porque si no nos iban a parar y mochar la cabeza”, por lo que el nivel de miedo que llevaban era tal, que no les permitió pensar de una manera razonable.

Con montos que van desde los 300 mil y hasta los 600 mil pesos, estas extorsiones no concluyeron, pues antes actuaron a través de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado (FGE), así como a través del C4 y C5 quienes finalmente dieron con la ubicación de las víctimas.

“A uno de los hijos que estaba en Nuevo Ideal era al que le estaban pidiendo el dinero, pero por fortuna él andaba con los de Seguridad Pública, y ellos no los dejaron que depositara los 600 mil pesos que les pedían”, dijo Gracia Márquez.

Reconoció que la comunidad Menonita no se salva a este tipo de delitos, ya que en lo que va del año al menos cuatro casos de extorsión se han registrado entre ellos, el caso más reciente es el de un miembro de esta comunidad quien pagó 380 mil pesos, luego de una venta falsa de una maquinaria.





“Son personas que son muy nobles y confiados, estamos trabajando con ellos para platicar con ellos tanto Seguridad Pública, como la Policía Estatal y la PID, para prevenirlos”, comentó el alcalde de Nuevo Ideal.

Por lo que las extorsiones son uno de los delitos que preocupa al Gobierno municipal y en el que se trabaja mediante una campaña de concientización hacia la población para evitar que más personas caigan en engaños de este tipo.