Entre un 50 y 60% de las denuncian ante la Fiscalía no obtienen una respuesta: AMMJE

Entre un 50 y 60% de las personas que ponen una denuncia ante la Fiscalía General del Estado no obtienen una respuesta, mientras que otra parte de la gente no denuncia es porque hay muy poca confianza en las autoridades, no hay certeza de que se resuelva el caso o se le vaya a dar seguimiento no solo a los temas de violencia, sino de cualquier irregularidad, declaró Emily García Montiel presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE).

Las autoridades deben de esclarecer los casos pendientes, y cualquier persona que sea afectada en Durango, más si son mujeres violentadas, se deben atender con prioridad, tomando en cuenta que se tiene la alerta de género, y deben existir áreas y acciones para atender los casos y resolverlos en el menor tiempo posible.

Te recomendamos: Analizarán iniciativa para despenalizar el aborto en Durango

La empresaria señaló “es inaceptable que transcurra tanto tiempo sin que la familia y la víctima puedan recibir respuesta”, y agregó “en lo personal, yo he vivido algunas experiencias también donde he terminado en la fiscalía poniendo algún tipo de denuncia que no se ha esclarecido, en temas económicos por ejemplo, como ha sido mi caso, ha sido el de otras compañeras”.

Ante la propuesta de la diputada Gabriela Hernández de crear una Vice fiscalía para atender los casos que se han presentado, manifestó que pudiera funcionar, aunque lo principal es un tema de voluntades, de que la gente se ponga a hacer su trabajo día con día, y que sean mucho más sensibles con la atención, incluso que sea personalizada a víctimas de cualquier tipo.

Local La voz de Ivanna resonó en el Congreso de Durango Reiteró que ha faltado eficiencia por parte de las autoridades, y esperan que en estos tiempos haya mejores propuestas a la ciudadanía, en el caso de un nuevo Fiscal en Durango, mencionó que es necesario dar un voto de confianza, pero destacó que es un problema de fondo no de personas, sino de todo el sistema de seguridad la entidad y todo el país.

Es más la gente que no denuncia y prefiere quedarse con sus pérdidas de cualquier tipo, por la poca confianza de que se resuelva o se dé el seguimiento correspondiente.