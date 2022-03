La voz de Ivanna, resonó en el Congreso de Durango y fue secundada por su padre Iván Soto, Mónica Peyro y Claudia Gaytán, quienes exigieron justicia para sus hijas, pues a su corta edad han sido violentadas en la escuela e incluso en la casa de quien es su padre.

“¿Alguien cree que es grato estar aquí?…, no lo es y no deberíamos estar aquí… ojalá pase algo, sino ustedes tendrán culpa, venimos porque pensábamos que iba a estar la Fiscalía y es la que no está”, señaló enérgicamente Iván.

Entre relatos desgarradores que fueron desde padres que abusaron de sus hijas, hasta menores con discapacidad que fueron violadas en las instituciones educativas, cada madre y padre de familia coincidió en la falta de impartición de justicia, amenazas por parte de Ministerios Públicos (MP), tardanza en la revisión de carpetas y todas llevan al mismo resultado: impunidad.

Con la mirada perpleja los diputados que conforman la Comisión de Derechos Humanos, escucharon cada testimonio de manera respetuosa. La diputada Marisol Carrillo entre lágrimas dijo saber por lo que pasa cada niña, adolescente y mujer. Exigió que todo agresor debe ser castigado y señalado, a la vez terminar con el estigma que cargan las familias en las cuales las niñas son violentadas.

“No estoy con ningún funcionario o funcionaria, estoy con las mujeres de mi país”, enfatizó Sugey Torres, mientras tomaba la mano de Ivanna y reconocía su valentía para alzar la voz y denunciar públicamente a sus agresores.

Por su parte el diputado panista, Joel Corral, explicó que es un tema que también involucra a niños, pues el delito de violación no distingue género.

En la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado, José Antonio Solís Campos, también se contó con la presencia del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Ricardo López Pescador, y las y los diputados de las diferentes corrientes políticas representadas en el Congreso de Estado.

Al escuchar de viva voz los casos de violencia de género, los legisladores coincidieron en que desde el Congreso de Estado, trabajarán para que en cada uno de los casos que se han presentados exista justicia.





Asimismo, se pronunciaron a favor de brindar una justicia con trato humano, con la propuesta de crear una fiscalía para atender los casos de violencia contra la mujer, puede ser un inicio para contar con personal especializado en la atención de este tipo de delitos. Además de dar seguimiento a cada uno de los casos, con un Congreso del Estado de puertas abiertas para escuchar y atender a todos los sectores de la sociedad.