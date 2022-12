Entregan 840 permisos para romería del 12 de Diciembre

840 permisos fueron otorgados en total por la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo en Durango, para participar en la romería del 12 de Diciembre,con instalación y venta de diferentes productos a partir de este 09 de diciembre y hasta el 13, como parte de la tradicional romería para celebrar a la Virgen de Guadalupe en el Santuario que lleva el mismo nombre, y a la que acuden gran número de visitantes, incluso provenientes de otros municipios.

La regidora Arlina Adame Correa, presidenta de la Comisión de Actividades Económicas, detalló que algunos comerciantes estuvieron tramitando sus permisos hasta el último día en la sesión de la comisión, porque se resistían a acatar el reglamento.

La situación es que algunos comerciantes, no cumplieron a tiempo, la entrega de sus padrones, giro, teléfono, y se pedían varios espacios. Indicó que también se habló con algunos vecinos de la zona, para acordar conformidad en la instalación, pues si se genera mayor movilidad, basura y ruido en la periferia del Santuario.

Finalmente quedaron, 827 permisos para organizaciones, y 13 para comerciantes particulares que participan por primera vez, siendo un total de 840, además se autorizaron permisos para 10 propietarios de juegues mecánicos, menos que el año pasado principalmente por cuestión de seguridad.

Hay algunos de los comerciantes que están haciendo trámites porque en su momento no cumplieron, no entregaron padrones, no detallaron giro, ni número de teléfono, pero pedían hasta 200 espacios y eso claramente es imposible.

Por su parte el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Omar Carrazco Chávez, detalló que son diferentes dependencias las que estarán involucradas, habrá cerca de 100 personas que estarán trabajando desde recolección de basura y mantenimiento urbano.

Incluso manifestó que desde el miércoles, se tuvo una reunión con todos los involucrados, donde también se incluyó a personas de la Arquidiócesis para tener todo listo y organizado para que la romería se lleve de la mejor manera.