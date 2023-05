Entregará Infonavit reembolso a 141 beneficiarios

La delegación Regional del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Durango, a través de su delegado Luis Fernando Hernández Ozuna, dio a conocer que al mes de abril se han entregado 10 millones 407 mil 602 pesos a 141 beneficiarios de la Subcuenta de Vivienda.

El delegado comentó que la persona que inicio su vida laboral y tuvo acceso a la seguridad social, cada una de las empresas para las que trabajo aportó el equivalente al 5 por ciento de su salario a la Subcuenta de Vivienda que se le inicio.

Explicó que ese dinero se fue acumulando, y generó rendimientos, además le permitió al trabajador sacar un crédito con el Infonavit; sin embargo, si no solicito un financiamiento o termino de pagar su crédito y tienes saldo en su Subcuenta de Vivienda, puede solicitar su devolución ahora que ya inicio su periodo como pensionado.

Dio a conocer que no existe un tiempo máximo para pedir la devolución de tus ahorros, ese dinero no se perderá; sin embargo, es importante que el pensionado acuda a solicitar su devolución, solo tiene que presentar la resolución de pensión. Además, si en un periodo de 9 años no ha solicitado la devolución de sus recursos de la Subcuenta de Vivienda, el Instituto lee enviará por correo electrónico y/o mensaje de SMS un aviso para informarle de la situación, así como los requisitos y canales de atención para hacerlo.

Destacó la importancia de que los datos de contacto estén correctos y actualizados en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Puntualizó que el trámite lo puede hacer de manera gratuita y rápida sin necesidad de intermediarios en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx). Deberá tener vigente ante el SAT tu firma electrónica avanzada (e-firma) y proporcionar la CLABE de tu cuenta bancaria.

En caso de no contar con alguno de los requisitos o si necesita más información, puede acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi). Es necesario que sacar la cita previamente en Infonatel (800 008 3900).

Manifestó que el pensionado puede saber el monto que tiene en la Subcuenta de Vivienda, solo tiene que ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) con su Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña.

En caso de que no esté registrado puede darse de alta en la opción “Crear una Cuenta” y capturar los datos que te solicitan. Da clic a la pestaña “Mi ahorro”, ubicada dentro del menú de opciones.

Si quieres conocer la información a detalle, recomendó descargar el Resumen de Movimientos en Mi Cuenta Infonavit o nuestra App móvil.