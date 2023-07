Escuelas no deben excederse en la lista de útiles escolares: Sughey Torres

Cada inicio de ciclo escolar, se registra la problemática de que muchas empresas y las propias instituciones educativas, no se sensibilizan con la situación económica que se vive en el estado y en los hogares, se incrementan los costos de los útiles y se piden largas listas de objetos que los alumnos deben de llevar, por lo que desde el Congreso del Estado, se pedirá a las autoridades correspondientes estar pendientes de lo que se está solicitando a los alumnos.

La diputada Sughey Torres, y presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso, indicó que realizarán un llamado, por una parte a las empresas, para que no se excedan en cuanto a los costos de los útiles escolares, porque se registra que comienzan a ofrecer sobre precios, pero también a los directivos para que no se entreguen listas interminables de útiles escolares.

Imagen ilustrativa / Se incrementan los costos de los útiles y se piden largas listas de objetos que los alumnos deben de llevar / Foto: Archivo | El Sol de Durango

“A veces en las familias tenemos 2 o 3 niños que cursan la escuela, entonces representa una gran cantidad de dinero comprar las listas de útiles escolares para todos, además de que en algunos casos, incluso se exige que si no trae la lista de útiles escolares completa, no puede ingresar a la institución", señaló.

Agregó que es necesario crear una estrategia de vigilancia y sensibilidad, para que no se condicione la entrada por este motivo, porque si bien de momento el gobierno está haciendo todo lo que se requiere para que los alumnos tengan acceso a una educación de calidad, "no podemos desde la escuela o la institución, determinar que los niños se pierdan sus clases por no contar con todos los útiles escolares".

Imagen ilustrativa / Es necesario crear una estrategia de vigilancia y sensibilidad / Foto: archivo | El Sol de Irapuato

La diputada destacó que en cada casa se puede hacer un proceso de reciclado, porque hay objetos como libretas que pudieron quedar con la mitad de hojas, u otros útiles o herramientas que se les pude dar todavía utilidad, y no se debe exigir que sean nuevos, debe darse la oportunidad a cada familia de resolver la situación con los medios con los que cuentan, y de ninguna manera que se prohíba la entrada a los alumnos por llevar solo lo básico.

Imagen ilustrativa / La diputada destacó que en cada casa se puede hacer un proceso de reciclado, porque hay objetos como libretas que pudieron quedar con la mitad de hojas / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Anteriormente la diputada, había realizado un exhorto también para las instituciones educativas, pero en lo referente al uniforme, pues los entregados de manera gratuita por el gobierno del estado para el ciclo escolar 2023-2024, debe ser considerado como el oficial, y no pedir a los alumnos que compren el de cada institución, mucho menos que eso sea motivo de suspensión o prohibir el acceso.

Finalmente señaló que los uniformes escolares gratuitos, son un tema de igualdad dentro de las aulas y de economía para las familias, porque de manera privada un uniforme con esas características tiene un costo arriba de 700 pesos.