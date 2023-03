Iniciativas de diputados de Morena son populistas: Enrique Benítez

No es más productivo el grupo parlamentario que más iniciativas presenta, sino aquel que logra que las que presente se aprueben, señaló Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado del Congreso del Estado, al resaltar que algunas de las iniciativas que presentan diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son populistas y no tienen ninguna viabilidad.

Resaltó que de las 450 iniciativas que ya están presentada en el congreso, la mayoría están presentadas por Morena, y creen que por presentar ocurrencias, ideas e iniciativas populistas, son más productivos, el PRI de éstas iniciativas ha presentado 112, de las cuales se han aprobado hasta la fecha 46.





Local Con nueva Ley de Fiscalización no habrá impunidad en Durango: Enrique Benitez

“Quiere decir que traemos un índice de aprobación de lo que presentamos por encima del 40 por ciento, y quiere decir también que traemos de rezago sólo el 16 por ciento, y no es nuestra responsabilidad el rezago, es de Morena” subrayó el diputado local.

Luis Enrique Benítez Ojeda, añadió qué hay comisiones que presiden diputados de Morena, mismas que no sesionan, no se reúnen, y por ello no pueden bajarle al rezago legislativo, y son los diputados del PRI, los que terminan ayudándoles.

“Si nos ponemos a analizar, la mayoría de las iniciativas que presentan, son ocurrencias que no tienen viabilidad, de forma que no es más productivo Morena por presentar más iniciativas, es más productivo que el grupo parlamentario que logra que las iniciativas se aprueben” señaló.

Ejemplificó la comisión de Puntos Constitucionales que no ha podido reunirse, y es presidida por MORENA, aunque en este caso es por motivos de salud, pero la comisión tiene ya más de siete u ocho meses que no sesiona, y ya tienen acumuladas alrededor de 40 iniciativas que no han podido transitar y también la comisión de Obras Públicas no sesión nunca y es presidida por el PT.