Esta semana retiraron 300 kilos de publicidad del Centro Histórico de Durango capital

Como programa permanente, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal de Durango, revisa cada semana que no se ensucie la imagen urbana de la ciudad y que se respete el Centro Histórico, por lo que se hace un recorrido para checar toda la publicidad, indicó Alberto Pérez Arellano director de desarrollo Urbano.

El retiro de pendones o letreros no lo miden por cantidad sino por peso, en esta semana se acumularon 300 kilos de publicidad, aunque cada semana es diferente cantidad, aunque el trabajo de supervisión es diario.

Lo primero es checar que no obstruya la visibilidad de las calles, que tenga los permisos correspondientes, se retira la que esta vencida, que está destruida o que no pago, precisó que de no hacer esa acción la ciudad sería un caos.

Ahora por periodo electoral se verifica que los partidos y candidatos no cuelguen propaganda en postes y semáforos del centro, de ser así se tiene que quitar.

En general por reglamento se espera que los dueños vayan a reclamar su publicidad, se les regresa con un exhorto de que la coloquen bien y en lugares permitidos, pero después de 3 semanas que no hay reclamación se dona para albergues animales, colonias, bodegas o a quien lo pida.