Estable menor lesionado por un barreno en Navidad

Se encuentra estable el menor de 13 años que el pasado 24 de diciembre resultó lesionado luego de explotarle un barreno en la mano, informó la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil, Gabriela Velazco Villa, quien informó que actualmente ya no se encuentra intubado y se le mantiene con medicamentos para manejar el dolor y un poco de inflamación de la vía aérea.

Al momento de su ingreso lo primero que se hizo fue estabilizarlo, verificar que no haya lesiones graves que pongan en riesgo su vida y posteriormente ingresó al área de aseo quirúrgico para tratar una lesión cercana al cuello, misma que se cerró durante el procedimiento.

Ya este martes por la mañana se procedió a realizarse un aseo quirúrgico por parte del área de cirugía plástica, pero antes de pasar a quirófano se encontraba despierto y con algo de sedación, señaló la especialista al indicar que la lesión más importante la tuvo en la mano izquierda donde hubo la amputación de su dedo pulgar, además de una más cerca del cuello de donde se cree que pudo haber derivado la inflamación de la vía aérea.

Desde su ingreso permaneció sedado, y apenas comienza a recobrar la conciencia, sin embargo su estado de salud en general es estable y se encuentran a la espera de su evolución al tratamiento, aunque probablemente permanezca internado en el hospital los próximos 15 ó 30 días.

“Habrá secuelas porque la lesión fue severa, no sabemos ahorita porque esto no se sabe de inmediato. No sabemos si vaya conservar el resto de sus deditos, todo depende de la evolución”, comentó.

La doctora Velazco Villa, informó que aunque este año se registraron menos ingresos durante el fin de semana por esta causa, pues además de Luis, se recibió otro caso de un niño que sufrió una quemadura en la mano por la manipulación de una palomita, pero al no ser de gravedad fue dado de alta y con manejo en casa.

De ahí que pidió a padres de familia evitar que sus hijos jueguen con fuego, más aún cuando se trata de pirotecnia, pues durante esta temporada son muy frecuentes los accidentes de este tipo no solo en menores de edad, sino también en adultos, lo que pone en riesgo la vida de ellos y de quienes se encuentren cerca.

Autoridades de salud llaman a los padres de familia a evitar que sus hijos jueguen con pirotecnia / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“No se ve, sino hasta que pasan estos casos que la magnitud de las lesiones pueden ser muy severas”, comentó la especialista.





Explicó que el año pasado se registraron más casos de niños y adolescentes con lesiones causadas por la pirotecnia, aunque de menor gravedad; aunque aún faltan las fiestas por el fin de año, donde normalmente suelen incrementarse este tipo de accidentes.