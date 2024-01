Todos los establecimientos que se encuentran actualmente amparados, derivado de la modificación del Reglamento de Estacionamientos que los obliga a brindar una hora gratis en cualquier compra de producto o servicio, deberán estar conscientes de que al renovar su permiso tendrán que atender a las nuevas reglas, informó el regidor Manuel de la Peña.

Te recomendamos: Demandan espacios de estacionamiento público para personas con discapacidad

Puntualizó que dentro de estos se encuentran diversos centros comerciales como la plaza comercial Paseo Durango, las cuales se encuentran protegidos por la justicia federal pero que no podrán escapar ante lo que mandata el Reglamento del Ayuntamiento del municipio de Durango.

Establecimientos deberán sujetarse al Reglamento de Estacionamientos./ Foto: archivo | El Sol de Durango

El regidor panista, como presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo de Durango, aseguró que desconoce cuándo concluye el amparo pues cada uno de los casos es distinto y la renovación de su permiso no es al mismo tiempo, por lo que prefirió no entrar en especificaciones ya que según dijo “no se trata de ir contra una empresa o negocio en particular, sino que todas las normas son de carácter general”.

Informar que la modificación al Reglamento de Estacionamientos se publicó en la Gaceta Municipal del 12 de mayo del año pasado, en donde se informó que los propietarios de algún centro comercial o establecimiento que cuente con un estacionamiento deberán contar con una estación de cobro por cada 100 cajones de estacionamiento, todas en óptimas condiciones.

Municipios Incrementan personas que no respetan estacionamientos especiales

“Los 60 minutos gratuitos serán para quienes acrediten con boleto sellado el consumo dentro del giro o centro comercial”, se lee en el documento ante la aplicación de las nuevas medidas.

No obstante al mes de noviembre del año pasado se habían presentado dos amparos uno por una de las plazas comerciales más grandes en la ciudad y otro más por un centro comercial de venta al mayoreo, pues con esto buscan evitar la aplicación de una hora libre de pago para los consumidores.