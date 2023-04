Exige Movimiento Ciudadano se castigue a responsables de accidente en la "Super"

No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para empezar a actuar, por eso Movimiento Ciudadano exigirá que se castigue a los responsables por el accidente en la supercarretera Durango-Mazatlán, donde fallecieron 2 personas, pues es un hecho que ocurre “por negligencia”, y es necesario deslindar responsabilidades y castigar a los responsables, así manifestó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira.

Indicó que es una verdadera tragedia lo que ocurrió el fin de semana, pero sucedió porque “alguien no hizo su trabajo”, no hizo lo que le correspondía, como el mantenimiento, por eso será a través del diputado federal Omar Castañeda, que se exigirá al Gobierno federal que asuma la responsabilidad ante las irregularidades y las condiciones en que se encuentra esta carretera.

“Obviamente hay responsabilidad del concesionario de la carretera y de la empresa que administra la carretera, pero también del Gobierno Federal”, esta carretera está bajo la responsabilidad de Capufe, que a su vez depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el encargado de la oficina debe responder.

El dirigente estatal destacó el costo de circular por esta vía, de las más caras del país, pues en todo el tramo son al menos 700 pesos, mientras se encuentra en pésimas condiciones, “vemos alcantarillas que no están tapadas, no hay iluminación en los puentes, no hay seguridad”.

Lo que paso el viernes 14 de abril, es un caso delicado, la muerte de un padre e hijo incendiados, esto reclama que haya una atención inmediata por parte del Gobierno Federal, y una afinación a los protocolos de atención por parte de Protección Civil del Estado.