Empresarios piden mantenimiento para la supercarretera Durango-Mazatlán

"Hace falta mantenimiento en la supercarretera Durango-Mazatlán, hay afectación de la carpeta asfáltica sobre todo en el tramo de Coscomate", resaltó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad duranguense, quien exhortó a los diputados federales a presentar alguna queja, para que se intervenga en la rúa.

Te puede interesar: Sube a dos los muertos del accidente en la “Súper”

Asimismo la empresaria aseguró que siempre ha sido un problema el mantenimiento de la carretera prácticamente desde que se abrió, debido a lo difícil de la situación geográfica donde se ubica, y el deterioro constante cuándo es temporada de lluvias, lo que finalmente a desencadenado muchos problemas, incluso accidentes.

Resaltó que Capufe, que es la encargada de darle mantenimiento, y no se lo ha dado, esta autopista es cara, los usuarios están pagando por un servicio que no se está prestando adecuadamente.

“El el mayor problema es que no hay donde quejarnos, ahí hay baches, sobre todo en el tramo de Coscomate; aquí la voz me imagino que la tienen que dar los diputados , no tanto el ciudadano porque finalmente uno no tiene la forma de quejarse”, subrayó la presidenta del CCE.

Sube a dos los muertos del accidente en la “Súper”./ Foto: Cortesía | SSP

Gaucín Morales añadió que le toca a los representantes de la población alzar la voz en este tema, por lo que el llamado es precisamente a ellos, sobre todo quienes estén en comisiones de infraestructura en el congreso federal y el senado de la República, para que buscan reunirse con obras públicas del nivel federal y se pongan manos en el asunto; porque el ciudadano finalmente sólo se puede quejar con el que está en la caseta, porque no se cuenta con una instancia en la que el ciudadano pueda interponer una queja formal.

Dijo que de parte de los organismos empresariales, se presentaría alguna queja, para buscar alguna mesa de diálogo y se atienda el problema; sin embargo también hace falta buscar alguna mesa de diálogo con seguridad, para que también se intervenga en Zacatecas que es un paso natural hacia el centro del país, y en donde la inseguridad es un problema grave.